مواطنة تكتشف أنها غادرت الدولة دون علمها!

المصدر: محمد فودة - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي امرأة عاطلة لا تحمل أورق ثبوتية تبلغ من العمر 23 عاماً سرقت جواز سفر خالتها المواطنة واستخدمته في مغادرة الدولة وضبطت حين عودتها بعد قضاء عدة أيام في دولة أخرى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة قدمت الجواز إلى مأمور الجوازات في مطار دبي باعتبارها صاحبته ولم ينتبه إلى ارتكابها جناية استعمال محرر رسمي للغير واستطاعت المغادرة.

وقالت المجني عليها ربة بيت إمارتية إنها أبلغت مركز الشرطة المختص عن فقدانها جواز سفرها من مقر سكنها حيث كان موجوداً داخل دولاب ملابسها في غرفة نومها، ثم فوجئت بإبلاغها بأنها غادرت الدولة عبر مطار دبي بتاريخ 27 مايو الماضي، وتبين أن ابنة شقيقتها سرقت الجواز، وأخبرتها أم المتهمة أن الأخيرة أبلغتهم بأنها سوف تذهب إلى إحدى صديقاتها ثم أغلقت هاتفها النقال ولم تعد للمنزل إلى أن تم القبض عليها يوم 10 يونيو أثناء عودتها من السفر.

وأقرت المتهمة في محضر استدلالات الشرطة والنيابة العامة بأنها سرقت جواز سفر خالنها من مقر سكنها واستعملته في مغادرة الدولة إلى الخارج.