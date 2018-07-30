3 أشهر حبس لمربية تحرشت جنسياً بطفل عمره 4 سنوات

المصدر: محمد فودة-دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاثة أشهر ثم الإبعاد بحق مربية أسيوية تبلغ من العمر 33 عاما بتهمة التحرش جنسياً بطفل مخدومتها المواطنة البالغ من الغمر 4 سنوات الذي يفترض بها رعايته.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن بلاغاً ورد إلى شرطة دبي من والد الطفل يفيد بأن ابنه أخبر جدته أن الخادمة دأبت على لمسه في منطقة حساسة من جسده ما سبب له آلاماً في هذه المنطقة، لافتاً إلى أن تلك المربية التحقت بالعمل لدى منزل الأسرة قبل أشهر قليلة من الواقعة.

وأفادت أم الطفل في تحقيقات النيابة بأنها طلبت من المربية وضع "حفاضات" للطفل في المساء حين شكى من آلام في منقطة حساسة بجسده، وحين تفحصت المكان لاحظت احمراراً فوضعت عليه كريم لتهدئة الألم، وظنت أنه يعاني من حساسية ما.

وأضافت أنها سمعت الطفل بعد يومين من هذه الواقعة يتحدث إلى جدته ويخبرها بأن الخادمة تلمس هذه المنطقة من جسده مسببة له آلام كبير، لافتة إلى أن سألت ابنها مراراً بغرض التأكد من روايته، ثم أخذته إلى المستشفى حيث فحصه طبيبان مختلفان حيث أكدا أنه تعرض لتحرش جنسي، ما دفع زوجها إلى إبلاغ الشرطة ومراجعة الطبيبن بشكل رسمي، وبناء على ذلك أحيلت الخادمة إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسها.