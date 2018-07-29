المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

طلبات توظيف

أنا مواطنة من الفجيرة (22 عاماً)، أبحث عن وظيفة منذ سنتين، إذ طرقت أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في مختلف الإمارات، لكن لم أوفق، علماً بأنني حاصلة على شهادة الثانوية العامة، وأسرتي تتكون من ثلاثة أفراد، وزوجي هو المعيل الوحيد لنا، ووضعنا المادي صعب، لذا أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي على إيجاد وظيفة، تساعدني على مصاريف ومتطلبات الحياة.

(خولة)

أنا مواطنة من دبي (30 عاماً)، أبحث عن وظيفة منذ أربع سنوات، إذ طرقت أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في دبي، ولكن لم أوفق، علماً بأنني حاصلة على شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى خبرات عملية من دوائر حكومية، وأسرتي تتكون من خمسة أفراد، وزوجي هو المعيل الوحيد للأسرة، ولديه عدد من الالتزامات البنكية، لذا أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي على إيجاد وظيفة، تساعدني على مصاريف ومتطلبات الحياة ومساعدة أسرتي.

(شيخة)

أنا مواطنة من العين، لديَّ أربعة أبناء، مشكلتي أنني أمر بظروف معيشية صعبة، إذ إن زوجي هو المعيل الوحيد لنا وراتبه بالكاد يغطي مصروفات الحياة ومتطلباتها، في ظل المستلزمات البنكية المترتبة علينا، وسبق لي أن قدمت لأجل وظيفة في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، لكن للأسف لم أوفق في ذلك، علماً بأن لديَّ مؤهل الثانوية العامة، ودورات أخرى، ومكوثي بلا عمل سيجعل زوجي مطالباً أمام البنوك، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل لأعيل نفسي، وأساعد أسرتي على متطلبات الحياة ومصروفاتها.

(أم محمد)

أنا مواطن من الشارقة (35 عاماً)، كنت مستقراً في حياتي المعيشية، لأنني كنت أعمل في إحدى الجهات الحكومية، وخدمة 10 سنوات، ولكن بعدها حدثت لي ظروف خاصة أجبرتني على تقديم استقالتي، مكثت بعدها فترة بلا عمل، ولكن رأيت أني لا أستطيع مواكبة ظروف الحياة، وتالياً توجهت إلى جهات عدة للتقديم على عمل ولكن للأسف لم أوفق في ذلك، وكررت التقديم مرات عدة ولكن دون جدوى، علماً بأن لدي خبرة عملية في الشؤون الإدارية لمدة 10 سنوات، ولدي مؤهل الثانوية العامة ودورات أخرى، لذا أتمنى العثور على عمل أستطيع من خلاله أن أعيل نفسي وأسرتي.

(م.م)