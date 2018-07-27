القيادة العامة لشرطة الشارقة تنعى أحمد حسن جمعة الأميري.. أقدم رقيب سير

المصدر: سلامة الكتبي - الشارقة

نعت القيادة العامة لشرطة الشارقة فقيد الواجب رقيب السير أحمد حسن جمعة الأميري، أقدم رقيب سير بشرطة الشارقة عن عمر يناهز الـ(59) عاما، مساء اليوم في مستشفى القاسمي بالشارقة الذي كان يرقد فيه لتلقي العلاج.

وبدأ الأميري العمل في عام ‬1977 في الحرس الأميري، وأكمل فيه ثلاث أعوام قبل أن ينتقل إلى شرطة الشارقة في عام ‬1980، ليبدأ عمله في إدارة المرور والدوريات، التي أكمل فيها نحو ‬38 عاماً، ليكون أقدم رقيب سير في شرطة الشارقة.

يشار إلى أن الأميري لم يرتكب مخالفة قط منذ أن بدأ قيادة السيارة، سواء في إمارة الشارقة أو أي من الإمارات الأخرى، إذ كان مؤمنا بانه رجل قانون يحرر المخالفات لسائقي السيارات ويجب أن يلتزم القانون كما يجب على الجميع التزامه.

وعمل خلال مسيرة عمله على تدريب الكثير من رقباء السير وهو على رأس مهنته وأعتبرهم كأبنائه إذ كان يتعامل معهم بود ويحاول مساعدتهم في جميع أمورهم وحرص على تدريبهم على التعامل مع المواقف التي تحدث لهم في أثناء عملهم.