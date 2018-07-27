محاكمة خادمة بسرقة أموال ومجوهرات كفيلها

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة جنايات في الشارقة قضية خادمة سريلانكية متهمة بسرقة 4000 درهم ومجوهرات من بيت كفيلها، إذ قامت بالاشتراك مع شخص أخر ومكنته من الدخول إلى المنزل خلافاً للقوانين ودون تصريح من الكفيل.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي عندما قامت خادمة، بسرقة مبلغ 4000 درهم وملابس للأطفال ومجوهرات، حيث سمحت لشخص أخر بالدخول إلى منزل المجني عليه والاشتراك معه لسرقة الممتلكات والمبلغ المالي.

وواجهت المحكمة المتهمة بالتهم المنسوبة إليها، فأنكرتها جميعها، وقالت إنها قامت بإرجاع المبلغ المالي بنفس الوقت إلى مكانه، مضيفة أنها كانت تنظف البيت بشكل اعتيادي، ووجدت المجوهرات ونقلتها من مكانها ولم تقم بسرقتها، مشيرة إلى أن المجني عليه (الكفيل) قام بإبلاغ الشرطة في اليوم نفسه وتم ضبطها وهي على رأس عملها.

بدورها أجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 12 من أغسطس المقبل، وأمرت بتكفيل المتهمة وحجز جواز سفرها، واستدعاء المجني عليه (الكفيل) لسماع أقواله.