شرطة دبي تضبط مخالفي السلامة البحرية بـ «الدرون»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشر مركز شرطة الموانئ استخدام طائرات بدون طيار (الدرون) في ضبط مخالفي قواعد وأمن السلامة البحرية في مناطق الشواطئ.

وقال مدير مركز شرطة الموانئ، العميد عبدالقادر البناي، إن استخدام الطائرات بدون طيار في ضبط مخالفي قواعد وأمن المناطق القريبة من الشواطئ، يأتي في إطار توجهات القيادة العامة لشرطة دبي، في استخدام أحدث التقنيات في العمل الشرطي، ومنها العمل في مجالات المحافظة على السلامة البحرية، وضبط المخالفين، لتفادي وقوع الحوادث، مشيراً إلى أن الطائرات بدون طيار ستسهم في دعم جهود الدوريات الشرطية التي تنفذ مهامها في حماية الشواطئ وتوفير الأمن والأمان للناس، وتقديم الدعم والمساندة للمحتاجين.

وأكد البناي أن شرطة دبي تمكنت من خلال استخدام الطائرات بدون طيار من رصد عدد من مخالفي قواعد سلامة الشواطئ من مستخدمي الدراجات المائية، وذلك بعد دخولهم إلى المناطق المخصصة للسباحة، وتعريض حياة الناس للخطر، مبيناً أن شرطة دبي طبقت القانون، وحجزت الدراجات المخالفة، وفرضت عليهم غرامات مالية.

وأشار إلى أن قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010، بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، يفرض غرامة مالية في حال عدم التزام مستخدمي الدراجات المائية بالمناطق المحددة لهم، تبلغ قيمتها 1000 درهم، كما تفرض غرامة على الإزعاج والمضايقة قيمتها 2000 درهم.