ضبط عصابة متخصصة في انتحال صفة رجال الأمن بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين، من ضبط عصابة إجرامية مكونة من سبع أفراد من جنسيات أفريقية وآسيوية تخصصت في سرقة محتويات المركبات وانتحال صفة رجال الأمن والسرقة بالإكراه.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين، العميد حميد مطر بن عجيل، أن الإدارة تلقت بلاغات تفيد بقيام مجهولين بسرقة محتويات عدد من المركبات أثناء توقفها في أماكن مختلفة من الإمارة.

وأوضح، أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الظاهرة ومن خلال جمع المعلومات وإعداد الكمائن تمكن الفريق من ضبط أفراد العصابة، وتابع أنه تم تحصيل عدد من المسروقات الواردة في البلاغات بحوزة العصابة وتم التحفظ عليها لحين استكمال جميع إجراءات الاستدلال في جميع قضايا السرقة التي اعترف بها المتهمون لإحالتهم للنيابة العامة بالاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وطالب مدير فرع الجرائم السرقات في شرطة أم القيوين، النقيب خليفة سيف السائقين بعدم ترك مقتنياتهم الثمينة داخل المركبات، تفاديا لسرقتها من أصحاب النفوس الضعيفة.