الحبس 6 أشهر لسارق خطيبته

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

عاقبت محكمة الجنايات في الشارقة المتهم (ل.خ) عربي، بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن البلد بعد انتهاء مدة عقوبته، بتهمة سرقة خطيبته، بعد أن تمكن من دخول منزلها وسرقة 171 ألف درهم، بالاشتراك مع متهم آخر، وقام بتسليم المبلغ لخطيبته قبل القبض عليه.

وكان المتهم سلم المحكمة في الجلسة الماضية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم ببراءته، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرحمة والرأفة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم في فبراير الماضي بدخول منزل خطيبته وسرقة 171 ألفاً و500 درهم وأعطاها لخطيبته كهدية، والتي أكدت في أقوالها أنها لا تعلم مصدر المال، وأن خطيبها سلمها المبلغ لتبقيه معها كأمانة حتى يأتي ويأخذه.