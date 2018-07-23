خبير مروري يحذر من تقليد "كيكي" في الدولة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

انتشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، محاكاة لأغنية مشهورة تحت مسمى «تحدي كيكي» (Kiki challenge) يقوم مقلدوها بالنزول من المركبة أثناء سيرها والرقص، فيما ‎حذر الخبير المروري المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، جمال العامري، الأفراد من تقليد هذه التصرفات داخل الدولة لما تشكله من خطر على حياتهم، وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

‎وأكد العامري، لـ«الإمارات اليوم»، ضرورة التزام الأفراد الالتزام بقوانين وإرشادات السلامة المرورية على الطريق وربط أحزمة الأمان وعدم تجربة النزول من المركبة أثناء سيرها لأي سبب كان، إذ يمكن أن تتسبب هذه التصرفات في تعريض سلامة من يفعل ذلك لخطر الدهس.

وبعد انتشار العديد من الفيديوهات لتقليد أغنية المغني الكندي دريك «In my feelings» حول العالم، بدأت تنتشر العديد من مقاطع الفيديو لشباب وشابات من العالم العربي قاموا فيه بما أسموه «kiki challenge» أو«تحدي كيكي»، وذلك على إيقاع أغنية دريك.

وتقوم فكرة «تحدي كيكي» على ترك السيارة سائرة بإيقاع بطيء وفتح بابها والتصوير من داخلها للرقص بجوار السيارة.

وقد أدت محاولات «تحدي كيكي» إلى حوادث وإصابات ومواقف كوميدية لبعض الأشخاص المشتركين في التحدي.