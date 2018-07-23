«الداخلية» تضبط 6440 متهماً في 4454 قضية مخدرات العام الماضي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

كشفت وزارة الداخلية، أن أجهزة مكافحة المخدرات قبضت على 6440 متهماً في 4454 قضية مخدرات خلال العام الماضي، ووصلت كمية المضبوطات من المخدرات والمؤثرات العقلية إلى 61 ألفاً و525 كيلوغراماً، فيما ألقت القبض على 5130 متهماً في 3774 قضية مخدرات خلال عام 2016، وبلغت كمية المضبوطات 9640 كيلوغراماً.

وأضافت الوزارة، عبر مقطع فيديو بثته أمس حول جهود دولة الإمارات في مكافحة المخدرات، أن معدل الضبطيات بين العامين 2016 و2017 شهد ارتفاعاً في البلاغات بنسبة 18%، وعدد المتهمين 25.5%، وكميات المخدرات المضبوطة بنسبة 538.2%.

وأكدت أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية ممتدة ومتواصلة، على مدار الساعة والنجاحات التي حققتها في الكشف عن عصابات تهريب المخدرات تؤكد ما تتمتع به من خبرة ومهنية عالية في التعامل مع القضايا التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ولفتت إلى إنشاء مجلس مكافحة المخدرات في 2016 الذي جاء بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، إذ يتولى تنسيق وتوحيد جهود المكافحة في الإمارات كافة، وحشد الطاقات والإمكانات للتصدي إلى ظاهرة المخدرات وتقليصها لأبعد الحدود، وتنفيذ استراتيجية وطنية في مكافحة المخدرات، مشيرة إلى أنها اتخذت العديد من الخطوات لخفض الطلب على المخدرات من أبرزها تكثيف برامج التوعية الاجتماعية، ورفع وعي جميع فئات المجتمع بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتكوين شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه الآفة.

ومن أبرز القضايا المضبوطة، العام الماضي، واقعة أظهرت معطياتها وجود مخطط إجرامي كبير لإغراق الوطن بالحبوب المخدرة، إذ تم رصد تلك العملية بسرية تامة، إلى أن تم تحريز ثلاثة ملايين قرص مخدر (كبتاغون) في تجاويف سرية داخل ألواح مراجيح أطفال بلاستيكية، في محاولة فاشلة لتهريبها من خلال شحنها وإدخالها عبر أحد المنافذ الدولية «ميناء بحري».

وفي قضية أخرى متورط فيها عامل إفريقي، تم ضبطه في إمارة الشارقة، بعد أن باع كيلوغرامين و89 غراماً من مخدر الماريغوانا لشرطي تخفّى في دور مشترٍ، وتبيّن قيامه بوضع المخدرات في سلّة مشتريات لدراجة هوائية دأب على التنقّل بها مروجاً لسمومه.

وفي واقعة ثالثة، تم ضبط 104 آلاف قرص مخدر «كبتاغون» في أبوظبي، بحوزة عامل يحمل جنسية دولة آسيوية، يعمل دهّان مبانٍ، خبأها داخل 100 كيس بلاستيكي في سكن عمالي بالمصفح الصناعية، وقادت هذه القضية إلى إحباط ترويج 586 ألف حبة من مخدر «كبتاغون» في عجمان تورّط فيها شخصان (عربي وآسيوي)، حيث تم التوصّل إلى الكمية مخبأة في مسكن المتهم الأول ومقر آخر للمتهم الثاني.

وفي ضبطية جرت أحداثها في مدينة العين تـمّ خلالها تحريز 6800 قرص مخدر «كبتاغون» بحوزة شخصين تم ضبطهما بعدما تسلّما الكمية من شخص من جنسية دولة خليجية تم تتبعه لاحقاً في قضية أخرى، وإلقاء القبض عليه بأبوظبي، على الرغم من الحذر الشديد الذي اتسم به أسلوبه الإجرامي، محاولاً ترويج 121 ألفاً و423 قرصاً مخدراً بالاشتراك مع خليجيين آخرين ضالعين بالجريمة جرى ضبطهما في الواقعة نفسها في عملية أمنية احترافية.

كما تم إحباط محاولة تهريب وترويج شحنتين من مخدر الهيروين، تزنان ثمانية كيلوغرام و122 غراماً، إحداهما محاولة تهريب عبر مطار أبوظبي الدولي، والأخرى تم خلالها ضبط ستة أشخاص «آسيويين» خبأوا سمومهم المخدرة بطريقة سرية يصعُب كشفها، والبالغة ثلاثة كيلوغرام و 122 غراماً تم استخراجها من تجاويف سرية «حشوة» داخل قطع مركبات بإمارة الشارقة، وذلك قبل تسويقها وبيعها نظير التكسّب بطريقة غير مشروعة، وجرى ضبط القضيتين في عملية مشتركة بالتنسيق مع الجهاز الشرطي في الولايات المتحدة الأميركية.

«تسليم مراقب»

أسهم تعاون مشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان العام الماضي في ضبط 158 كيلوغراماً من مخدر الحشيش ومليونين و700 ألف قرص من أقراص الكبتاغون المخدرة، وإلقاء القبض على 12 متهماً من مهربي وتجار المخدرات في أربع عمليات «تسليم مراقب» تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الماضي.