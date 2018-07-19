8709 مخالفة إطارات غير صالحة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أفادت شرطة أبوظبي بأن عدد مخالفات استخدام إطارات غير صالحة بلغ 8709 مخالفات، وتبلغ العقوبة غرامة 500 درهم وأربع نقاط مرورية، وحجز المركبة لمدة أسبوع، خلال النصف الأول من العام الجاري.

ودعت أصحاب المركبات إلى التأكد من صلاحية وسلامة الإطارات دورياً لتفادي وقوع الحوادث، مشيرة إلى عدم التهاون في هذا الشأن، وضرورة اتباع الخطوات الصحيحة في استبدال وشراء الإطارات حسب المواصفات المعتمدة.

وعزا رئيس قسم الضبط المروري في إدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات، الرائد عبدالله القبيسي، أسباب انفجار الإطارات خلال الفترة الصيفية، إلى انتهاء الصلاحية، ونقص أو زيادة ضغط هواء الإطار، والحمولة الزائدة، وكثرة الاستخدام نتيجة قطع مسافات طويلة.