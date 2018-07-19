200 وفاة بحوادث مرورية في الشارقة خلال 3 سنوات

المصدر: سلامة الكتبي - الشارقة

بلغ عدد حالات الوفاة الناتجة عن الحوادث المرورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية في الشارقة 200 حالة، فيما انخفضت وفيات الحوادث خلال النصف الأول من العام الجاري 48.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل حملات التوعية المرورية التي تنفذها إدارة المرور والدوريات لفئات المجتمع بلغات عدة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، بأن إدارة المرور والدوريات أطلقت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري سبع حملات توعية مرورية، لتوصيل التوعية المرورية إلى 144 ألفاً و766 مستفيداً، بالتعاون مع 32 جهة خارجية لتنفيذ الحملات، كما نظمت 168 فعالية، و11 حملة ضبط مروري بهدف ضبط أمن الطرق والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

وقال علاي إن الإهمال وعدم الانتباه تصدرا أسباب الحوادث التي وقعت خلال العام الجاري، مناشداً السائقين تجنب الوقوع أو التسبب في الحوادث المرورية، وتجنب الطرق التي تكثر فيها الاختناقات المرورية واتخاذ الطرق البديلة، مؤكداً ضرورة الخروج قبل وقت كافٍ في الأحوال الجوية السيئة لتفادي مفاجآت الطريق.