وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 إثر حادث مروري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون، اثنان منهم حالتهما بليغة، إثر حادث مروري بليغ، وقع أمس على شارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارقة، قبل مخرج مليحة نتيجة اصطدام حافلة بشاحنة.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهيّر المزروعي، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث يعود إلى عدم ترك مسافة كافية من المركبة المتسببة في الحادث، ما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ، سارعت الدوريات المرورية إلى الانتقال إلى مكان الحادث، وقامت بتنظيم حركة السير والمرور، لتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى مكان الحادث، للقيام بمهامها.

ونبه المزروعي السائقين إلى ضرورة اتباع القواعد المرورية، وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وترك المسافة الكافية بين المركبات، وتخفيف السرعات، والالتزام بخط السير، متمنياً السلامة للجميع.