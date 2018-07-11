حبس إفريقي زوّر عقد زواج

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قضت محكمة جنايات في الشارقة بحبس متهم إفريقي ثلاثة أشهر، بعد ثبوت تزويره عقد زواج.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بتعمد تغيير بعض المعلومات الواردة في عقد زواج، عبارة عن اسم الزوج والزوجة وتاريخ الميلاد، واحدث بها تعديلاً، وقدم العقد إلى إدارة الجنسية وشؤون الأجانب في الشارقة.

وقال المتهم في جلسة سابقة إنه متزوج، وإن عقد النكاح أرسل له من بلده ولم يقم بتزويره، وعندما توجه إلى إدارة الجنسية وشؤون الأجانب في الشارقة تم إخباره بأنه مزور، وفمنحته المحكمة أجلاً لتقديم عقد صحيح بالتاريخ والاسم نفسيهما، ومصادق عليه من الجهات المختصة، كدليل على براءته بأن المعلومات الواردة لديه في العقد صحيحة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

