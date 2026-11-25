عجمان – وام

حصدت إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان تصنيف ست نجوم، ضمن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية لعام 2026، وفق نتائج الدورة السادسة لتقييم مراكز الخدمات الاتحادية، بعدما بلغ متوسط زمن تقديم الخدمة دقيقة واحدة، وسجّل مؤشر «نبض المتعامل» 99%، وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي،

قائد عام شرطة عجمان، أن التصنيف جاء ثمرة جهود فرق العمل في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، مشيراً إلى أن اختصار الوقت والجهد يعكس أثر التطوير، وأن المحافظة على هذا المستوى تتطلب مواصلة التحسين واستباق تطلعات المجتمع.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات، العقيد راشد حميد بن هندي، أن الإدارة استعانت ببيانات الأداء وملاحظات المتعاملين لتبسيط المتطلبات وتطوير قنوات تقديم الخدمة والتوسع في الخدمات الاستباقية، ما أسهم في خفض متوسط زمن الانتظار من 48 إلى 36 ثانية، بتحسّن بلغ 25%، وتحقيق 100% في مؤشر رحلة تجربة المتعامل.