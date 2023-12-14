إعادة صياغة تصميم العالم عبر التقنيات المستدامة في (كوب 28)

كشف رئيس قسم الاستدامة في شركة أوتوديسك جو سبايكر، عن أن المشاركة في مؤتمر الأطراف (كوب 28) في الإمارات يعد خطوة هائلة للتركيز بشكل متزايد على أهمية دور الشركات في تطريق الاستدامة.

وقال سبايكر لـ "الإمارات اليوم" إنه يمكننا القول أن أوتوديسك تعيد صياغة تصميم العالم عبر التقنيات التي تقدمها والتي تعد الأساس الرقمي المستخدم في القطاعات التالية: المساحات المبنية، صناعات الإنتاج، والإعلام والترفيه، كما تعمل تقنياتنا على تمكين هذه القطاعات من اعتماد الممارسات المستدامة، وتعزيز إنتاجية الطاقة والمواد، وتسريع تصميم وإنتاج منتجات ومساحات أكثر صحة ومرونة من الناحية البيئية.

وأضاف: "يزداد النداء لمواجهة تغير المناخ إلحاحًا كل عام، وذلك بسبب ما تعانيه المجتمعات في جميع أنحاء العالم من آثار تغير المناخ إما كانت بسبب كوارث الفيضانات والأعاصير أو موجات الحر العالية أو الحرائق الوحشية المدمرة، فوفقًا لتقرير الصندوق العالمي للطبيعة عن الكوكب الحي لعام 2018 تستهلك المساحات المبنية حوالي 40% من الطاقة العالمية وتنتج ثلثي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم؛ ومنه نستنتج أنه هناك حاجة ملحة لاعتماد ممارسات البناء المستدام لمواجهة تغير المناخ، لأنه يساعد في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء والماء، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وتابع: "لا تقتصر رحلة إزالة الكربون على اتخاذ قرارات بشأن مشاريع محددة أو مواد بناء أو حلول رقمية، بل تنطوي على تغيير أو تحسين من ممارسات القطاعات لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة؛ ولهذا السبب تواصل شركة أوتوديسك مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، وحضرت مؤتمر الأطراف في دبي.