تضرر 64 شقة و10 مركبات إثر احتراق برج عجمان ون

أفاد مدير مركز شرطة المدينة الشامل بعجمان، المقدم غيث خليفة الكعبي، بوقوع عدة أضرار نتجت عن احتراق برج عجمان ون (02) وسعت الشرطة لتقديم كافة الجهود الممكنة للتخفيف من أثر هذه الأضرار وتقديم العون والمساندة لسكان البرج المتضررين من الحادث.

وأوضح المقدم غيث الكعبي أن عدد الشقق السكنية المتضررة إثر الحدث بلغت 64 شقة، وتضررت 10 مركبات بسبب شضايا الحريق المتطاير من البرج مع احتراق سيارة بالكامل ضمن السيارات المتضررة.

وأشار إلى أن الشرطة باشرت على الفور نقل وإسكان 256 شخصاً في فنادق الإمارة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الأعمال الخيرية، وتوفير 7 حافلات بالتعاون مع هيئة النقل، مع الإشراف على جهود العمل لإعادة التيار الكهربائي للبرج بالتنسيق مع الدفاع المدني، للتمكن من إعادة السكان إلى شققهم غير المتضررة.

وقال الكعبي إن الشرطة جهزت غرفة العمليات المتحركة في الموقع كمركز لتقديم الخدمة، ما ساهم في إدارة الحدث ونقل الصورة لغرفة العمليات الرئيسية، بالإضافة لتلبية طلبات واحتياجات السكان ومتابعة شؤونهم، مؤكداً أن مركز شرطة المدينة الشامل سيقدم كافة الخدمات والاحتياجات التي يطلبها سكان البرج من خلال تواجده في موقع الحدث.

وأضاف أن الجهود البحث والتحقيق جارية للتعرف على سبب وقوع الحريق، بمعاينة المختبر الجنائي للبنايه والشقق المتضرره، وتسعى الشرطة بالتعاون مع الجهات المعنية في بذل كل الجهود لادارة الازمة وتحقيق سرعة الاستجابة بأفضل السبل الممكنة لاعادة الحياة لطبيعتها ودعم المتضررين للعودة لمساكنهم في أسرع وقت ممكن، تعزيزًا لبث الأمن والاستقرار في المنطقة.