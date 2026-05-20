EDS تطلق مفهوم “الإعلانات الخضراء” في دبي والإمارات.. مستقبل مستدام للإعلانات الخارجية

أعلنت منصة OutdoorAdvertisingUAE.com، التابعة لشركة EDS FZCO، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلانات الخارجية وإعلانات الطرق (OOH) في الإمارات، عن إطلاق مبادرتها الجديدة “الإعلانات الخضراء” في دبي ومختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم المبادرة جيلاً جديداً من حلول الإعلانات الخارجية المستدامة التي تجمع بين الظهور الإعلاني، وتشجيع إعادة التدوير، وتعزيز الوعي البيئي، وابتكارات المدن الذكية، مما يتيح للعلامات التجارية التواصل مع الجمهور مع دعم أهداف الاستدامة.

عصر جديد للإعلانات الخارجية المستدامة مع استمرار مبادرات الاستدامة ومعايير ESG في رسم مستقبل التسويق، تتيح منصة “الإعلانات الخضراء” من EDS للشركات والجهات الحكومية المشاركة في حملات إعلانية مسؤولة بيئياً من خلال حلول إعلامية مبتكرة.

ويشمل هذا المفهوم:

• أنظمة ذكية لتحفيز إعادة التدوير

• إعلانات خارجية صديقة للبيئة

• وسائل إعلام رقمية تفاعلية

• برامج مشاركة ومكافآت للجمهور

• تجارب تسويقية مستدامة للعلامات التجارية

وتهدف هذه الحملات إلى مساعدة العلامات التجارية على تجاوز مفهوم الإعلان التقليدي عبر خلق تفاعل حقيقي مع الجمهور وتحقيق أثر بيئي ملموس.

دعم رؤية الإمارات للاستدامة

تواصل دولة الإمارات قيادة مبادرات الاستدامة على مستوى المنطقة من خلال تطوير المدن الذكية، واستراتيجيات الاقتصاد الدائري، والابتكار البيئي. وتتوافق حلول “الإعلانات الخضراء” من EDS مع هذه التوجهات الوطنية عبر تشجيع السلوكيات المسؤولة في إعادة التدوير، مع توفير منصة إعلانية تفاعلية عالية التأثير للمعلنين.

ووفقاً لشركة EDS، فإن مفهوم “الإعلانات الخضراء” يربط بين الإعلان والتكنولوجيا والاستدامة، مما يساعد العلامات التجارية على تعزيز صورتها العامة ودعم الوعي البيئي.

مواقع استراتيجية في دبي والإمارات

تخطط EDS لتفعيل حلول “الإعلانات الخضراء” في عدد من المواقع الحيوية، بما في ذلك:

• مراكز التسوق

• المناطق التجارية

• محطات المترو ومناطق النقل

• المجمعات السكنية

• الجامعات والمدارس

• الفعاليات والمعارض

• المناطق ذات الكثافة العالية من الزوار

ومن المتوقع أن تستقطب المبادرة اهتمام قطاعات متعددة مثل:

السلع الاستهلاكية، والتجزئة، والعقارات، والاتصالات، والبنوك، والضيافة، والرعاية الصحية، والجهات الحكومية.

تعزيز معايير ESG وتفاعل الجمهور

توفر “الإعلانات الخضراء” للعلامات التجارية:

• حملات تسويقية تدعم أهداف ESG

• زيادة تفاعل الجمهور

• مشاركة تفاعلية مع المستهلكين

• فرص الاندماج مع حلول المدن الذكية

• تعزيز الظهور في مبادرات المسؤولية المجتمعية

ومن خلال دمج رسائل الاستدامة مع الإعلانات الخارجية، يمكن للعلامات التجارية إنشاء حملات تحقق ارتباطاً عاطفياً أقوى مع الجمهور.

وصرّح مانيش غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة EDS:“تمثل الإعلانات الخضراء مستقبل الإعلانات الخارجية. فالجمهور اليوم يتوقع من العلامات التجارية أن تساهم بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة. ومن خلال هذه المبادرة، نساعد الشركات على إطلاق حملات مؤثرة لا تقتصر على تعزيز الظهور فقط، بل تدعم أيضاً الاستدامة والتفاعل المجتمعي.”

تُعد OutdoorAdvertisingUAE.com، التابعة لشركة EDS FZCO، شركة متخصصة في الإعلانات الخارجية مقرها دبي، وتوفر حلولاً متكاملة تشمل اللوحات الإعلانية، والإعلانات الرقمية الخارجية (DOOH)، وإعلانات وسائل النقل، وتغليف سيارات الأجرة، وإعلانات المولات، وإعلانات أعمدة الإنارة، وإعلانات المترو، والحلول الإعلانية المتكاملة في الإمارات ودول الخليج.

ومنذ عام 2006، نفذت EDS حملات إعلانية استراتيجية لعلامات تجارية محلية وعالمية في دبي وأبوظبي والشارقة ومختلف أنحاء الشرق الأوسط.