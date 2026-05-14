تكريم 311 حافظاً ومجازاً في القرآن الكريم بالشارقة

شهدت مدينة الشارقة تخريج الدفعة السادسة من القرّاء المجازين في مجمع القرآن الكريم، حيث تم تكريم 311 حافظاً ومجازاً في القرآن الكريم، ضمن حفل أُقيم في قاعة المدينة الجامعية

وخلال الحفل، تسلّم الطلبة إجازاتهم القرآنية بالسند المتصل، في أجواء احتفالية جسّدت الاهتمام الكبير بخدمة القرآن الكريم وتعليم علومه.

ومن بين المكرّمين برز اسم الطالب محمد يحيى رغيد جطل، وهو طالب في الصف الثامن الإعدادي، نال إجازة في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه العاشرة من عمره

كما تميّز الطالب بحفظه عدداً من المتون العلمية المتخصصة في علم القراءات، من بينها الجزرية والجمزورية، إضافة إلى متن الشاطبية، ما يعكس جهداً مبكراً ومثابرة لافتة في مسيرته العلمية.

ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لجهود مجمع القرآن الكريم في الشارقة في تخريج أجيال من القرّاء المجازين، وتعزيز مكانة علوم القرآن الكريم في المجتمع، ضمن منظومة تعليمية متخصصة تُعنى بالإسناد والرواية.