«الإمارات اليوم» تهنئ «البيان» بعامها الـ46

تحتفي صحيفة «البيان» بعيدها السادس والأربعين، لتضيء شمعة جديدة في مسيرة صحافية وإعلامية حافلة بالعطاء والإنجازات، استطاعت خلالها أن ترسخ مكانتها كواحدة من أبرز الصحف في دولة الإمارات والمنطقة، وأن تؤدي دوراً محورياً في نقل الحقيقة وتقديم محتوى مهني رصين يعكس نبض المجتمع ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الطموحة.

ومنذ انطلاقتها، شكلت «البيان» منبراً إعلامياً وطنياً حمل على عاتقه مسؤولية نقل الأخبار وتحليلها بموضوعية ومصداقية، مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية. وأسهمت الصحيفة، على مدى أكثر من أربعة عقود، في توثيق مسيرة النهضة الإماراتية، ومتابعة التحولات الكبرى التي شهدتها الدولة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، لتكون شاهداً على الإنجازات المتلاحقة وشريكاً في إبرازها محلياً وإقليمياً ودولياً.

وخلال هذه السنوات، نجحت «البيان» في بناء حضور قوي ومؤثر في المشهد الإعلامي، مستندة إلى رؤية تحريرية متوازنة تجمع بين الدقة والعمق والسرعة في نقل الأحداث، وهو ما جعلها تحظى بثقة واسعة لدى القراء والمتابعين، وأن تصبح نموذجاً للإعلام الإماراتي المسؤول، الذي يضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياته، ويواكب تطورات العصر بلغة مهنية حديثة.

شهدت الصحيفة عمليات تحديث شاملة في الشكل والمضمون، وتبنت أحدث التقنيات الرقمية ومنصات النشر الحديثة، بما عزز حضورها في الإعلام الرقمي ورسخ قدرتها على الوصول إلى جمهور أوسع داخل الدولة وخارجها.

هذا التطور في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق التكامل بين العمل الصحافي الورقي والرقمي.

وفي مناسبة عيدها السادس والأربعين، تستحضر «البيان» مسيرة طويلة من الإنجازات التي صنعتها كوادر صحافية وإدارية وفنية أسهمت بإخلاص في بناء هذا الصرح الإعلامي، ورسخت مكانته بوصفه أحد أبرز الأصوات الإعلامية الوطنية التي تدافع عن قضايا الوطن وتسلط الضوء على نجاحاته وإنجازاته.

وبهذه المناسبة تتقدم «الإمارات اليوم» بأصدق التهاني والتبريكات إلى أسرة «البيان»، معربة عن تمنياتها لهم بمزيد من النجاح والتميز، ومواصلة رسالتهم الإعلامية النبيلة في خدمة الوطن، وتعزيز مكانة الإعلام الإماراتي، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة.