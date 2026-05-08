«الشارقة للفنون» تعيد تصميم «حديقة المجرة» بالتعاون مع شركتين عالميتين

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون إعادة تصميم شاملة لـ«حديقة المجرة»، الواقعة بمحاذاة خور الشارقة في المنطقة التراثية، لتتحول إلى فضاء حيوي يجمع بين الذاكرة والثقافة والتفاعل المجتمعي، ويوفر مساحة مفتوحة للاستجمام وممارسة الأنشطة الرياضية.

وأكدت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، أن المشروع يأتي ضمن رؤية المؤسسة لإحياء الفضاءات العامة، وتعزيز أدوارها الثقافية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الحديقة ستشكل مساحة نابضة بالحياة ومكاناً للتواصل واللعب لجميع الفئات العمرية، خصوصاً مع موقعها المجاور للعمل التركيبي الدائم «الغرفة الماطرة».

وأضافت أن المؤسسة ستعمل على تنظيم برامج وأنشطة متنوعة داخل الحديقة على مدار العام، بما يشكل امتداداً لمعارضها وفعالياتها الثقافية، معربة عن سعادتها بتجدد التعاون مع مجموعة «سوبرفلكس» التي واصلت عبر هذا المشروع توظيف الفن في الفضاءات العامة، وتجسيد ذاكرة سكان الشارقة من خلال أعمال فنية تفاعلية.

وجرى تصميم المخطط الجديد للحديقة، المزمع افتتاحها في 21 مايو الجاري، من قبل «شول لاندسكيب أركيتكتس» الفنية في كوبنهاغن، بالتعاون مع «كي دبليو واي ستوديو» في لشبونة، حيث استُلهم التصميم من البيئة العمرانية والطبيعية المحيطة، لتأتي الممرات والدروب بانسيابية تحاكي الكثبان الرملية والتضاريس المحيطة بالموقع.

واعتمد المشروع على استحضار الذاكرة الجماعية لسكان المنطقة ورواد الحديقة، من خلال جمع عناصر وأشياء يومية تحمل دلالات شخصية وذكريات مرتبطة بالحياة في الشارقة أو بالأوطان الأصلية للسكان، وتم اختيار 10 عناصر متنوعة تشمل ألعاباً وأدوات وطعاماً ومكونات طبيعية، لإعادة تقديمها في هيئة منحوتات كبيرة ضمن الفضاء العام، بما يتيح للزوار التفاعل معها، وإعادة اكتشاف معانيها من خلال تجاربهم المختلفة.

ويتضمن التصميم الجديد مساحات مخصصة للأنشطة المجتمعية والرياضية، تشمل مضماراً للجري، وشبكات للتسلق، وملاعب لكرة القدم وكرة السلة، إلى جانب مرافق للتزلج، بما يعزز من دور الحديقة كمكان للتواصل المجتمعي وبناء الذكريات المشتركة على مدار العام.

وتأتي «حديقة المجرة» ضمن سلسلة المشاريع الفنية العامة الدائمة التي تنفذها مؤسسة الشارقة للفنون، ومنها «الغرفة الماطرة» من تصميم «راندوم إنترناشيونال»، وملعب الكريكيت «عبر خط الطباشير» للفنان غاري سيمونز، وعمل «بلا عنوان: تنقيب» للفنان كيري جيمس مارشال.

وأُنجز تطوير الحديقة بدعم من بلدية الشارقة ودائرة الأشغال العامة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الثقافية والفضاءات العامة في الإمارة، وإثراء التجربة المجتمعية للزوار.