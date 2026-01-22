منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي، «علامة دبي للوقف» لمطعم «أووي»، وذلك تقديراً لمشاركته في مبادرة «وقف طاولة في مطعم» ضمن حملة «شباب الخير».

وتقوم المبادرة على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في مطعم أو تخصيص نسبة من ريع المطعم، لإنشاء وقف خيري مستدام، يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع.

وزار الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر علي المطوع، المطعم، ترافقه مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة زينب جمعة التميمي، وعدد من كوادر المؤسسة، لتقديم الشكر للقائمين على المطعم، ومنحهم علامة دبي للوقف، تقديراً لمشاركة المطعم في مبادرة مجتمعية مبتكرة،

وانضم مطعم «أووي» الحاصل على جائزة ميشلن المرموقة للمبادرة بتخصيص استقطاع شهري من ريع طاولة في المطعم الواقع في إمارة أبوظبي، ليصرف ريعها على أوجه الخير في دعم "وقف الطعام".

وأكد المطوع أن منح علامة دبي للوقف لمطعم أووي يعكس الوعي المتزايد لدى مؤسسات القطاع الخاص بأهمية تفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية، حيث سجلت مبادرة طاولة في مطعم منذ إطلاقها مشاركة عشرات المطاعم في مختلف إمارات الدولة وهو ما يعكس الترابط الانساني بين المجتمع ومؤسساته.

وثمّن المطوع الدور الإنساني لمطعم أووي ومبادرته في دعم مبادرة وقف الطعام، والتي تجسد روح العطاء التي تميز مجتمعنا الإماراتي وأضاف أن هذه المبادرات النوعية تمثل نموذجاً ملهماً لكيفية دمج الأعمال التجارية مع قيم الخير والاستدامة.

ومن جانبها، قالت التميمي إن مشاركة "مطعم أووي" في المبادرة تمثل إضافة قيّمة لمبادرة "وقف طاولة في مطعم"، وأضافت أن منح مطعم "أووي" علامة دبي للوقف، يأتي تقديراً لدوره في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، ومساهمته في ترسيخ مفهوم العطاء المستدام ضمن القطاع الخاص.

وذكرت التميمي أن مبادرة "طاولة في مطعم" تساهم بطرق عملية في دعم الأمن الغذائي ونشر ثقافة العطاء المستدام ويواصل المركز من خلال تشجيع المنشآت الغذائية على الانضمام إلى المبادرة، بما يعزز التكامل بين القطاع الخاص والمبادرات الخيرية للمركز، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية التي تتبناها دبي.

وبدورها، عبّرت المؤسس والرئيس التنفيذي لمطعم أووي الدكتورة عائشة خليفة المنصوري عن فخرها بحصول المطعم على علامة دبي للوقف، مؤكدة أن هذا التكريم يجسد روح العطاء والاستدامة التي يؤمن بها فريق العمل.

وأضافت يشرفنا أن نحمل علامة دبي للوقف، فالعطاء في مطعم أووي جزء من هويتنا ورسالتنا، ومسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم تجربة طعام راقية فحسب، بل تمتد لخدمة المجتمع الذي ننتمي إليه. ودبي، المدينة التي تلهمنا كل يوم بمعاني الكرم والإنسانية، تبقى مصدر إلهام لنا لمواصلة مسيرة الخير والعطاء.