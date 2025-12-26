تحت رعاية رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشهد العرس الجماعي لأبناء مدينة أبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، العرس الجماعي لأبناء مدينة أبوظبي الذي أُقيم في قصر الحصن، بمشاركة 101 عريس.

وقدّم سموه التهاني إلى العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، مؤكداً أن تنظيم هذه المناسبة يأتي في إطار الحرص على تعزيز التلاحم المجتمعي، ودعم استقرار الأسرة الإماراتية، وتيسير سبل الزواج أمام الشباب، بما يُسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي.

وأكد سموه أن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لهذا العرس الجماعي، ودعمه المتواصل للمبادرات المجتمعية، يجسدان الحرص الكبير الذي يوليه للأسرة الإماراتية بوصفها نواة المجتمع، وسعيه إلى ترسيخ قيم التكافل والتلاحم وتعزيز استقرار الأسرة.. ويأتي ذلك في ضوء توجيه سموه بإعلان عام 2026 «عام الأسرة»، احتفاء بالقيم الإماراتية الأصيلة، وتأكيداً للدور المحوري للأسرة في مسيرة التنمية الوطنية.

حضر الحفل الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ووجهاء المجتمع، وأهالي العرسان، إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية.

وتضمن العرس الجماعي، الذي نظمته مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بالتنسيق مع مبادرة «مديم» في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، عدداً من الفقرات والفعاليات التراثية التي شملت أهازيج شعبية وإلقاء قصائد، إلى جانب عرض جوي.

ويأتي تنظيم العرس الجماعي تعزيزاً لأهداف عام الأسرة لعام 2026 الذي يحتفي بالقيم الأصيلة للأسرة الإماراتية، ودورها المحوري في بناء المجتمع.

من جانبه، تقدّم رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه المتواصل للشباب والأسر الإماراتية، والحرص الذي يوليه لتمكين الشباب وتوفير سبل العيش الكريم لهم، من خلال رعايته الكريمة للعرس الجماعي.

من جانبهم، عبّر «المعاريس» وذووهم عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة، مؤكدين أن دعمه يُمثّل مصدر قوة وإلهام للشباب في بداية حياتهم الأسرية.

كما أعربوا عن تقديرهم لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على تشريفه الحفل، معتبرين أن حضوره يجسد عمق العلاقة بين القيادة وأبناء الوطن، ويعكس اهتمامها الحقيقي باستقرار الأسرة الإماراتية ورفاهها، وثمّنوا هذه المبادرات الوطنية التي منحتهم بداية ميسرة لحياتهم الزوجية وأسهمت في تكوين أسر جديدة، تُعزّز تماسك المجتمع وترسّخ قيم المودة والرحمة التي يتميز بها النسيج الإماراتي.