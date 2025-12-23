«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» يطل بهوية جديدة

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن فتح فصل جديد من مسيرة مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، وتوسيع نطاق تخصصه ومهامه، وإطلاق هويته البصرية الجديدة تحت اسم «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة»، تجسيداً لالتزام الهيئة بتعزيز حضور الشارقة الثقافي، وتأكيداً على التزام الإمارة بإثراء الصناعات الإبداعية والريادة في مجال السرد القصصي بجميع أشكاله.

وستنظم فعاليات «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026» خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس المقبل، وتشهد برنامجاً موسّعاً يتضمن منصات أكبر، ومساحات أوسع للمعارض، وتتضمن تحديثات المؤتمر إطلاق منصة جديدة بعنوان «سوق الرسوم المتحركة والقصص المصورة comics»، في خطوة لتوسيع نطاق الفرص المهنية أمام المبدعين في القطاع.

كما سيطلق المؤتمر أول إحصاء رسمي للرسامين والمؤلفين وفناني تحريك الرسوم والمبدعين العرب العاملين في أنحاء المنطقة، ويستهدف الإحصاء إعداد أول خريطة شاملة للمجتمع الإبداعي في المنطقة.

وقالت المدير التنفيذي للمؤتمر، خولة المجيني، إن «تطوير المؤتمر يجسد التزام هيئة الشارقة للكتاب بالانتقال من مرحلة دعم المواهب إلى التمكين الفني والثقافي والاقتصادي المستند للبيانات، إذ تمثل هذه الخطوات استجابة عملية لاحتياجات المبدعين، وتعزيزاً مباشراً لحضور المحتوى العربي في الأسواق العالمية انطلاقاً من الشارقة».

