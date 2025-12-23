مهرجان الشيخ زايد يطرح باقات للعائلات

أعلنت إدارة مهرجان الشيخ زايد 2025 - 2026 عن إطلاق حملة شاملة لشراء التذاكر والباقات الخاصة والعروض الترويجية، بهدف تسهيل تجربة دخول الزوار إلى موقع المهرجان في منطقة الوثبة وتوفير خيارات متعددة تلائم احتياجات العائلات والأفراد والسياح من داخل الدولة وخارجها.

وتأتي الحملة ضمن جهود تطوير تجربة الزوار وتعزيز الخدمات المقدمة لهم من خلال منظومة محدثة، تتيح شراء التذاكر إلكترونياً عبر الموقع الرسمي والتطبيق الذكي، إلى جانب توفير نقاط بيع ميدانية داخل موقع المهرجان لضمان وصول سريع وسهل إلى التذاكر والباقات.

وتطرح إدارة المهرجان هذا العام مجموعة من الباقات الخاصة، التي تمنح الزوار تجربة دخول مرنة، ومزايا إضافية تشمل فعاليات ليلة رأس السنة، ومواقف VIP، وبطاقات الألعاب، والخصومات داخل موقع المهرجان، حيث صممت الباقات لتلبية احتياجات الزوار بمختلف فئاتهم مع عروض ترويجية خاصة خلال الشهر الأول من المهرجان.

وتتضمن محتويات الباقات بطاقات دخول للمهرجان، وبطاقات خاصة لفعاليات ليلة رأس السنة، وبطاقات خصومات، وغيرها من المزايا.