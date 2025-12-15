«دبي للثقافة» تحظى باعتماد أفضل بيئة عمل

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن حصولها على اعتماد «أفضل بيئة عمل» لعام 2025، الذي تمنحه الهيئة الأميركية العالمية (Great Place to Work)، لتصبح أول جهة ثقافية في دولة الإمارات تحظى بهذا التصنيف العالمي، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الحافل بالنجاحات.

واستحقت «دبي للثقافة» هذه الشهادة بعد نجاحها في تحقيق نتائج لافتة ونسب مرتفعة في جميع محاور التقييم الشامل والمستقل الذي تجريه المنظمة العالمية لقياس مدى رضا الموظفين وتفاعلهم مع بيئة العمل، وفق منهجية علمية ومعايير دقيقة تشمل الفخر والانتماء المؤسسي، وفاعلية التواصل الداخلي، وروح الفريق، والرفاهية، والتوازن بين الحياة العملية والشخصية، إلى جانب ارتفاع جودة الخدمات المقدمة والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية، ما ساهم في وضع الهيئة ضمن قائمة أفضل بيئات العمل في الدولة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة»، منصور لوتاه، حرص الهيئة على توفير بيئة عمل ملائمة قادرة على تمكين موظفيها وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم، ما يعزّز مكانة «دبي للثقافة» وجهودها في تفعيل وقيادة الحراك الثقافي في دبي.

وقال: «يمثل حصول الهيئة على هذا الاعتماد محطة مهمة في مسيرتها نحو تحقيق التميز والريادة، وتعزيز تنافسيتها على الساحة المحلية، إذ نعمل باستمرار على تطوير إداراتنا ووحداتنا التنظيمية، وتوفير بيئة عمل إيجابية وملهمة لفريق عملنا، انطلاقاً من التزامنا بتحقيق تطلّعات دبي ورؤى قيادتنا الرشيدة التي طالما آمنت بأهمية الاستثمار في الطاقات والكفاءات المحلية، وفتح الآفاق أمامها وتحفيزهم على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مزيد من النجاحات».

من جانبه، قال مدير إدارة الموارد البشرية في «دبي للثقافة»، محمد عبيد المري، إن هذا الإنجاز يبرز جهود الهيئة في بناء بيئة عمل قائمة على الثقة والتمكين والتميز المؤسسي. وأضاف: «يعكس حصول الهيئة على هذا الاعتماد حرصها المتواصل على تطوير بيئة مبتكرة تتسم بالثقة والتعاون والإبداع. كما يجسد التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في قطاع الموارد البشرية وتحسين تجربة الموظفين، بما يضمن ارتفاع مستوى رضاهم ورفاهيتهم، ويعزز مشاركتهم في تحقيق أهداف الهيئة وتطلعاتها المستقبلية»، لافتاً إلى أن حصول «دبي للثقافة» على هذا الاعتماد العالمي يُمثل ثمرة العمل الجماعي وثقة الموظفين في منظومة العمل وشفافيتها.



