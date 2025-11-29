دبي لينكس يعلن أسماء رؤساء لجان تحكيم جوائز 2026





ﻛﺷف ﻣﮭرﺟﺎن دﺑﻲ ﻟﯾﻧﻛس، اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟراﺋدة ﻟﻺﺑداع واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻋن أﺳﻣﺎء رؤﺳﺎء ﻟﺟﺎن اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟذي ﺳﯾﺗوﻟّون اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺟواﺋز ﻋﺎم 2026 وﻣن اﻟﻣﻘرر أن ﯾﺟﺗﻣﻊ ھؤﻻء اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ دﺑﻲ، ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻣﻘﺑل ﻟﻘﯾﺎدة ﻟﺟﺎﻧﮭم ﻧﺣو ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﯾﺎر ﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻣﯾّز ﻋﺑر أﻓﺿل اﻷﻋﻣﺎل اﻹﺑداﻋﯾﺔ واﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.

وﯾﻣﺛل ھؤﻻء اﻟﻘﺎدة، ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾن اﻹﺑداﻋﯾﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن واﻟرؤﺳﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺑدﻋﯾن اﻟﺣﺎﺋزﯾن ﻋﻠﻰ ﺟواﺋز، أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧﺑرة اﻹﺑداﻋﯾﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ. وﺗﻌﻛس ﺗﻌﯾﯾﻧﺎﺗﮭم اﻟزﺧم اﻟﻣﺗﺻﺎﻋد ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﺗﺣوّل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﺷﮭده. وﺗﺿم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﺳﻣﺎء ﻣرﻣوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع، ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ: ﺟودي ﺟون، اﻟﻣدﯾرة اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣية ﻓﻲ Edelman، اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗرأس ﻓﺋﺗَﻲ اﻟﺑث اﻟﺻوﺗﻲ واﻹذاﻋﺔ، واﻷﻓﻼم واﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر؛ ﻣﺎرﻛو ﻓﻧﺗورﯾﻠﻠﻲ، اﻟﻣدﯾر اﻹﺑداﻋﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ Leo، وﺳﯾﺗوﻟّﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻓﺋﺔ ﺗﺟرﺑﺔ وﺗﻧﺷﯾط اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻹﺑداع اﻟﺗﺟﺎري؛ ﯾﺎﺳوھﺎرو ﺳﺎﺳﺎﻛﻲ، اﻟﻣدﯾر اﻹﺑداﻋﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ dentsu، ﻋﻠﻰ رأس ﻓﺋﺔ اﻟﺣِرف اﻟرﻗﻣﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﺗوى؛ ﻛرﯾﺳﻲ ھﺎﻧﺳون، اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ OMD USA، اﻟﺗﻲ ﺳﺗرأس ﺟﺎﺋزة ﻟﯾﻧﻛس ﻟﻺﻋﻼم.

ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺗﮫ، ﻋﻠّﻖ إﯾﺎن ﻓﯾرﺳﯾرﻓﯾس، ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة دﺑﻲ ﻟﯾﻧﻛس، ﻗﺎﺋﻼً: «ﯾﺿطﻠﻊ رؤﺳﺎء اﻟﻠﺟﺎن ﻛل ﺳﻧﺔ ﺑدور ﻣﺣوري ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻛّرﻣﮭﺎ ﻣﮭرﺟﺎن دﺑﻲ ﻟﯾﻧﻛس. وﺗﻘّدم ﻗﺎﺋﻣﺔ ھذا اﻟﻌﺎم ﻣزﯾﺟﺎً ﺑﯾن اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﻌّزز دور ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻛوﺟﮭﺔ ﻟﻺﺑداع اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ. وإﻧﻧﺎ ﻧﺷﻛرھم ﺟﻣﯾﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﻘّدﻣوﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭم ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻣﻘﺑل.»

وﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر، ﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﺟوﻟﯾﺎن ﻛﺎﻟو، اﻟﻣدﯾر اﻹﺑداﻋﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ Paris McCann، واﻟﻣدﯾر اﻹﺑداﻋﻲ اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻌﻼﻣﺎت L'Oréal اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ McCann، رﺋﯾﺳﺎً ﻟﻠﻧﺳﺧﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻟﺟﻧﺔ ﻟﯾﻧﻛس ﻟﻠﻔﺧﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم 2026 وﯾﺳﻠّط ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳردﯾﺎت اﻟﻔﺎﺧرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺞ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﮭور

اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ. وﺣول ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ، ﻗﺎل ﻛﺎﻟو: «أﻧﺎ ﻣﺗﺣّﻣس وﺳﻌﯾد وﻓﺧور ﺑﻘﯾﺎدة ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ. اﻟﻔﺧﺎﻣﺔ ھﻲ ﺑﺣث داﺋم ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ؛ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺣرﻓﺔ وراء ﺗﺻﻣﯾم اﻷزﯾﺎء، وﻓﻲ اﻟدﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟﻖّ ﺑﮭﺎ اﻟﺟوھرة، وﻓﻲ اﻟﮭﻧدﺳﺔ داﺧل ﺳﯾﺎرة، وﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ. اﻟﻔﺧﺎﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﻋﺷواﺋﯾﺔ أﺑداً. إﻧﮭﺎ ﺷﻐف ﺑﻣﺎ ھو ﻏﯾر ﻋﺎدي ﻟذا ﺳﻧﺑﺣث ﻛﻠﺟﻧﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل ﺗﺣﻣل اﻟﺷﻌﻠﺔ ذاﺗﮭﺎ: أﻓﻛﺎر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ. ﺟرﯾﺋﺔ. ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ. ﺗﺄﺛﯾر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﯾﺣّرك اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ. ﻗﺻص اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، وﻣﺷﺎﻋر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ. ﺣرﻓﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، وﺷﺟﺎﻋﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻛل اﻟﺗوﻗﻌﺎت.»

ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺗﮭﺎ، ﻗﺎﻟت ﻣﺎرﯾﺎن ﺑراﻧﯾﻠﻲ، اﻟﻣدﯾرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟواﺋز ﻓﻲ «ﻟﯾوﻧز»: «ﯾﻣﺛلّ رؤﺳﺎء ﻟﺟﺎن اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻗﺎدة ﺑﺎرزﯾن ﻓﻲ اﻹﺑداع واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن أﻧﺣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم. وﺳﯾﺳﮭم ﺗﺄﺛﯾرھم ووﺟﮭﺎت ﻧظرھم ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻣﯾّز ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ. وﻣﻊ إطﻼق ﺟواﺋز ﻟﯾﻧﻛس ﻟﻠﻔﺧﺎﻣﺔ، ﻧﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻣن طرﯾﻘﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﺎﻟﺗﻣﯾزّ اﻹﺑداﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ. وﺗﺣﻘﻖ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻔﺧﺎﻣﺔ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻹرث اﻟﻌرﯾﻖ اﻟذي ﺗزﺧر ﺑﮫ وﺑﯾن اﻻﺑﺗﻛﺎر، ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﺗﻛﯾّف ﻣﻊ ﻗﯾم اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾّرة وﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﮫ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻔﺧﺎﻣﺔ. وﺗﺿﻊ ھذه اﻟﺟﺎﺋزة اﻟﺟدﯾدة ﻣﻌﯾﺎراً ﺟدﯾداً ﻟﻠﻘطﺎع اﻟذي ﯾﺗﻐﯾّر ﺑوﺗﯾرة ﺳرﯾﻌﺔ. وﺗﺳﺎﻋد ﺧﺑرة ﺟوﻟﯾﺎن ﻛﺎﻟو، ﺑﺻﻔﺗﮫ أول رﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻛﯾم ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ، ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺣﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗﻣﯾّز ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔﺧﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ».