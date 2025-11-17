«دبي للمرأة» تختتم النسخة الثانية من «القيادات النسائية المستقبلية»

اختتمت مؤسسة دبي للمرأة النسخة الثانية من برنامج «القيادات النسائية المستقبلية» الذي أطلقته بالتعاون مع كلية هالت الدولية لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، في إطار جهودها الرامية إلى صقل المهارات القيادية للكوادر النسائية الإماراتية في مختلف القطاعات وإعدادهن للمستقبل؛ تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة وما توليه من أهمية كبيرة للاستثمار في العنصر البشري كركيزة رئيسية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الدولة الريادية عالمياً.

ويستهدف البرنامج القيادي الكوادر النسائية الإماراتية في مناصب الإدارة المتوسطة، وشاركت في نسخته الثانية التي نظمت خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الحالي 27 قيادية، شاركن بفاعلية في ورش العمل والمحاضرات التفاعلية التي قدمها خبراء من كلية هالت الدولية لإدارة الأعمال، وركزت على سبل تطوير المهارات القيادية والتفكير الاستراتيجي الذي يقود إلى ترسيخ بيئة عمل محفزة وتحسين الأداء والإنتاجية للمؤسسات من خلال فرق عمل ابتكارية.

وأعربت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي، عن تهانيها للمشاركات، متمنية لهن دوام التوفيق والاستفادة من محتواه بما ينعكس إيجاباً على مسيرتهن المهنية وعلى مؤسساتهن؛ إذ يجسد البرنامج الدعم المستدام الذي توفره حكومة دبي للمرأة وتأهيلها للمناصب القيادية المستقبلية بكفاءة، مشيرةً إلى الدور الفاعل للبرامج التدريبية المتخصصة التي توفرها مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون والشراكة مع مؤسسات محلية وعالمية مرموقة في مجال التعليم التنفيذي والبرامج القيادية.

وأشادت بجهود ومبادرات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الهادفة إلى تعزيز القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية، مؤكدةً أن هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تقديم نموذج عالمي للتنمية المستدامة القائمة على التنوع وتكافؤ الفرص.

وشهد اليوم الختامي للنسخة الثانية من البرنامج تنظيم جلسة نقاشية بعنوان «القيادة بصوت عالٍ: قوة الهدف» تحدثت فيها ثلاث شخصيات نسائية ملهمة في مجالات عمل مختلفة، هن: مارسيلا سانشو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «هاوس أوف بوبس»، وهي رائدة أعمال من كوستاريكا ذات خبرة عالمية شهيرة في مجال الأطعمة الصحية، وزهرة لاري الرئيس التنفيذي لنادي الإمارات للتزلج رئيس لجنة التزلج في اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وميغان بريتين آدامز نائبة رئيس الشراكات الاستراتيجية بشركة «بروفيشنال دوت مي»، وهي منصة مواهب مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق الحوار إلى أهمية بناء ثقافة قيادية تنسجم فيها الغاية مع الأداء بما يسهم في إرساء أسس قوية لتأثير مستدام.

وشاركت المتحدثات الثلاث منتسبات البرنامج رؤاهن المستمدة من تجاربهن كرائدات أعمال ومديرات تنفيذيات. كما شكلت الجلسة منصة حيوية لاستكشاف تأثير مهارات القيادة الاستراتيجية في مستويات مرتفعة من الأداء المؤسسي والتحول الهادف داخل فرق العمل.