انطلاق فعاليات مهرجان «سوق رأس الخيمة الليلي»

افتتح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، محمد مصبح النعيمي فعاليات الدورة الأولى من مهرجان «سوق رأس الخيمة الليلي»، الذي ينظمه مركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو»، بالتعاون مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

ويقام السوق، الذي يضم نحو مائة محل، أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، بدءاً من الساعة 4:30 عصراً وحتى 10:30 ليلاً، ويقع مكانه في الساحة الخارجية لمركز رأس الخيمة للمعارض.

حضر الافتتاح، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، عارفة صالح الفلاحي ورئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادي «راكز»، ومدير عام الغرفة بالوكالة ياسر الأحمد والدكتور أحمد الشميلي، ومسؤولي الغرفة ومركز إكسبو ومؤسسة سعود وجمع كبير من الجمهور.

وأكد رئيس الغرفة، خلال جولته في أروقة السوق، أن الحدث ليس مجرد حدث تسويقي يقدم فقط تجربة تسوق، بل أيضا تجربة ترفيهية متكاملة تشمل كافة أنواع المحلات والأنشطة العائلية والمطاعم، بجانب تنوع هائل في الخيارات سواء كان المتسوق يبحث عن العلامات التجارية أو الأسواق التقليدية.

وأضاف أن السوق يُعد بمثابة منصة هامة تجمع نحو مائة محل وتقدم أفضل تجربة للمتسوقين، نظراً لما يقدمه من تخفيضات هائلة وخيارات تناسب جميع الأذواق والميزانيات، بجانب عروض ترفيهية، وجوائز ومسابقات.

وأشار إلى حرص كل من مركز رأس الخيمة للمعارض ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، على تقديم مختلف سبل الدعم لأصحاب المحلات المشاركة، الذين سيتناوبون على عرض منتجاتهم بالسوق طوال فترة الفعاليات التي ستمتد لأشهر.

وأوضح أن مايميز السوق هو اختلاف الفعاليات، حيث ستكون في كل أسبوع فعاليات مختلفة بمحلات جديدة وأنشطة ومنتجات جديدة، إضافة إلى مشاركات أسبوعية لعروض متنوعة من إدارة الدفاع المدني، وعروض تراثية للتعريف بالبيئة البحرية والحرف التراثية البحرية، وعرض للفرقة البحرية.

وأضاف محمد النعيمي أن مثل هذه الفعاليات من أسواق ومعارض ومهرجانات، تحقق قفزة نوعية باستقطاب مشاركات من كافة أصحاب الرخص التجارية لكافة الأنشطة التجارية، حيث تعزز صناعة المعارض والأسواق والمهرجانات مكانة الإمارة عبر جذب الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي، وتنشيط الحركة التجارية والسياحية، وتوفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات، إضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي عبر مختلف القطاعات، متوقعا أن يشهد السوق إقبالاً كبيراً من الزوّار والجمهورمن كافة إمارات الدولة.