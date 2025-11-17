مهرجان السلع البحري يختتم فعاليات دورته الخامسة

اختتم مهرجان السلع البحري، مساء أمس، فعاليات دورته الخامسة التي انطلقت يوم 7 نوفمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على الواجهة البحرية لمدينة السلع في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية وبشراكة إستراتيجية من مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

وشهد اليوم الختامي تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة السلع لصيد الشعري للرجال والنساء، وسباق الجري، وبطولة البادل، ومسابقات كرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، والنحت على الرمل، بحضور سعادة محمد خليفة بخيت الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والمستشار أحمد الغرير القبيسي من مجلس أبوظبي الرياضي، وزايد ساري المزروعي مدير إدارة المهرجانات التراثية والبحرية بالإنابة في الهيئة.

وأقيم المهرجان خلال أسبوعين، في أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الزوار للمشاركة في أنشطته المتنوعة التي وفرت وجهة ترفيهية مناسبة للعائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع وشهدت حضوراً لافتاً ومستمراً في أجواء اجتماعية متميزة.

وأعرب زايد ساري المزروعي عن بالغ الشكر والتقدير للرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والدعم الكبير الذي يقدمه سموه لمختلف المهرجانات والفعاليات الهادفة إلى صون التراث الوطني وتعزيزه، ونقله للأجيال الشابة بما يعزز قيم الولاء والانتماء ويعمّق الشعور بالهوية الوطنية.

ووجه الشكر للشركاء والداعمين والرعاة والمشاركين في الحدث وجمهور المهرجان، موضحا أن نجاح المهرجان جاء ثمرة لتعاون جميع الجهات وعملها بتناغم من أجل تحقيق أهدافه، مؤكداً أن دورة هذا العام كانت ناجحة وأن الإقبال الكبير من الزوار والاهتمام الذي وجده الحدث من مجتمع مدينة السلع ومنطقة الظفرة يعكس المكانة التي يحظى بها المهرجان، ويعزز دوره في حفظ التراث البحري لدولة الإمارات.

ونظم المهرجان أمس حملة تطوعية لتنظيف الواجهة البحرية بمدينة السلع بمشاركة عدد من طلاب جامعة نيويورك - أبوظبي وجمهور المهرجان ، حيث أسفرت الحملة عن جمع كميات من المخلفات أبرزها البلاستيك، ومعدات الصيد القديمة، والمخلفات المعدنية، والزجاج، والمطاط، والخشب، والمواد غير القابلة للتحلل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الوعي البيئي في المجتمع.

ويسعى مهرجان السلع البحري من خلال تنظيم مثل هذه المبادرات إلى نشر ثقافة التطوع والمسؤولية البيئية، وتعزيز الوعي بأهمية الشواطئ بوصفها أماكن للترفيه وتقع على عاتق جميع أفراد المجتمع مسؤولية الحفاظ عليها نظيفة وآمنة للجميع.

وشهدت الدورة الخامسة للمهرجان تنظيم 64 مسابقة بحرية ورياضية وشاطئية وتراثية، خصصت لها جوائز نقدية تبلغ قيمتها أكثر من 6.4 مليون درهم، منها سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي جرى لمسافة 15 ميلاً بحرياً بمشاركة 80 محملاً و960 بحاراً، وكذلك سباق براكة للبوانيش الشراعية لمسافة 5 أميال بحرية بمشاركة 215 بحاراً على متن 43 بانوشاً، وسباق السلع لقوارب التجديف التراثية لمسافة 3 أميال بحرية، بمشاركة 60 قارباً وأكثر من 1000 بحار، إضافةً إلى بطولة الهدد، وبطولة صيد الشعري، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق السباحة، إلى جانب مشاركة 247 طفلاً في الألعاب الشعبية.

كما شملت فعاليات المهرجان تنظيم مجموعة من المسابقات المصاحبة، مثل الدومينو، والكيرم للرجال والنساء، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية، ومسابقة الطبخ، فضلاً عن عروض الفنون الشعبية والأنشطة التراثية المتنوعة، وشهد اليوم الختامي تقديم عرض للألعاب النارية.

وجاء تنظيم مهرجان السلع البحري بدورته الخامسة في إطار تعزيز حضور الرياضات البحرية التراثية في المجتمع، وإبراز أهمية المدن الساحلية والجزر الإماراتية، ودعم النشاط السياحي والاقتصادي في منطقة الظفرة بجانب إبراز غنى وتنوع التراث الإماراتي وتعريف الجمهور بأهميته.