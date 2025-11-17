«QMED 2026» يجمع نخبة من الجهات والشركات من المنطقة والعالم

تنطلق بين 6 إلى 8 مايو 2026 فعاليات الدورة الثالثة من معرض المستلزمات الطبية والرعاية الصحية «QMED» الذي يقام تحت رعاية وزارة الصحة العامة، وذلك على مساحة خمسة آلاف متر مربع في مركز الدوحة الوطني للمؤتمرات. ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع الصحي، حيث يوفر منصة متكاملة تجمع نخبة الجهات والشركات من المنطقة والعالم، ويُتوقع أن يستقطب أكثر من ألف طبيب إلى جانب حضور واسع من المختصين.

وأكد مدير عام شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات خليفة المهندي، أن الدورة الجديدة ستشهد مشاركة شخصيات مرموقة وأسماء رائدة من مختلف الدول، بما يعزز مكانة الحدث كمنصة تفاعلية تجمع مزوّدي الخدمات الصحية والخبراء والموردين تحت سقف واحد. ولفت إلى أن المعرض بات يستقطب اهتماماً متزايداً من قبل العاملين في القطاع، لما يقدمه من فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والتوجهات العالمية في الرعاية الصحية، وتبادل الرؤى حول مستقبل الخدمات الطبية.

توقع المهندي أن تشارك في الحدث شركات متخصصة من أكثر من 20 دولة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والصين وتايلاند وماليزيا، إضافة إلى دول الخليج وعدد من الدول الآسيوية. وأوضح أن المشاركين، ومن بينهم وكلاء وموردون وموزّعون، سيعرضون أحدث منتجاتهم وتقنياتهم أمام جمهور واسع من مقدمي الخدمات الصحية والمختصين.

وأشار إلى أن المعرض يوفّر بيئة مثالية لتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة، ما يسهم في تعزيز التعاون بين العاملين في القطاع والاطلاع على أحدث الحلول التقنية والممارسات التي تدعم تطوير الخدمات الصحية. وأضاف أن الإنجازات المحققة خلال الأعوام الماضية في المجال الصحي كانت دافعاً لتنظيم هذه النسخة، خصوصاً في ظل التطور الكبير الذي شهده القطاع وتوسع البنية التحتية الطبية والاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة.

عبّر الأمين العام لغرفة التعاون الإيطالية وشركاء الحوافز لمعرض المستلزمات الطبية والرعاية الصحية في إيطاليا ولوكسمبورغ، مارينو روبرتو ألزيتا، عن تقديره للمشاركة في هذا الحدث الطبي البارز، مؤكداً أن الشراكة تمثل جسراً للتعاون بين أوروبا والمنطقة. وأشاد بالدور الذي يلعبه المعرض في تعزيز التبادل العلمي والتقني والثقافي، وفتح آفاق جديدة للبحوث الطبية والاستثمار.

وكانت الدورتان السابقتان للمعرض قد انعقدتا برعاية وزارة الصحة العامة، وبدعم من جهات متعددة، وشهدتا مشاركة نحو 50 من أبرز الشركات المحلية والدولية بصفة رعاة رسميين، من بينها مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بصفتهما رعاة استراتيجيين، إضافة إلى عدد من المؤسسات الطبية الكبرى.

وتواصل وزارة الصحة دعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع الصحي، وتأتي رعايتها للدورة الثالثة من معرض «QMED 2026» في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع المتخصصين في المجالات الطبية، بما يساهم في تحسين مستويات الجودة وتعزيز التكامل بين الجهات الصحية، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية 2030.