«ستارز أون بورد» تقيم مهرجاناً فـي دبـي

للمرة الأولى تقيم «ستارز أون بورد» مهرجانها «ستارز أون بورد النخلة دبي» من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل.

وأعلن مدير مجلس إدارة الشركة، يوسف حرب، انطلاق المهرجان بالتزامن مع تحضيرات الموسم العاشر من برنامج تلفزيون الواقع «شط بحر الهوى»

الذي يعد احتفالية ضخمة تمتد على مدار ثلاث ليالٍ من الفن والموسيقى والترفيه، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، من بينهم: أصالة، نانسي عجرم، صابر الرباعي، يارا، أحمد سعد، آدم، الشامي، ومحمد شاكر، إلى جانب آخرين يعلن عنهم لاحقاً.

ويوثّق البرنامج يوميات نخبة من النجوم خلف الكواليس خلال مشاركتهم في الرحلات البحرية والمهرجانات العالمية.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة البحرية من ميامي إلى جزر الباهامس في فبراير المقبل ضمن فعاليات الموسم الجديد. ويشارك في الرحلة راغب علامة، نانسي عجرم، إليسا، صابر الرباعي، ملحم زين، فارس كرم، كارول سماحة، ناصيف زيتون، الشامي، حسام الرسام، كارلوس، سعد رمضان، محمد شاكر، كريم نور، أحمد ستار، ولونا كرم، إلى جانب عدد من الممثلين والمشاهير.