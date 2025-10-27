مكتوم بن محمد يحضر أفراح النعيمي

حضر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، بمناسبة زفاف نجله الشيخ راشد إلى كريمة الشيخ عبدالله بن علي بن راشد النعيمي، وذلك بقاعة البيت متوحد في عجمان.

وهنّأ سموّه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.