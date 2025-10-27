أحمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح المرزوقي والحمادي

حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه حسن محمد المرزوقي بمناسبة زفاف نجله خليفة إلى كريمة أحمد عبدالله الحمادي، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي. وهنّأ سموهما العريس ووالده وأخاه عمر حسن المرزوقي مدير المركز الإعلامي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، متمنيين للعروسين حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.