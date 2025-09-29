الأرشيف والمكتبة الوطنية يُعزّز مهارات التواصل المؤسسي لدى الموظفين

اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع المركز العالمي للتدريب والتطوير، دورة تدريبية في أسس التواصل المؤسسي واستراتيجياته وتطوره، استهدفت تعزيز السمعة والهوية المؤسسية في أذهان الجمهور، وترسيخ الصورة الإيجابية لدى الجمهور، إلى جانب الارتقاء بالتواصل الداخلي، وجاءت هذه الدورة ضمن سلسلة فعاليات تثقيفية متخصصة يتطلع الأرشيف والمكتبة الوطنية من خلالها إلى صقل مهارات الموظفين وتطوير إمكاناتهم في مجال العمل، وشارك في الدورة - التي عُقدت بفندق جميرا السعديات في أبوظبي - عدد كبير من موظفي إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، المعنيين بالعلاقات والتفاعل داخل الأرشيف والمكتبة الوطنية وخارجه، وذلك في سبيل تعزيز مهاراتهم في توظيف تقنيات التواصل المؤسسي الفعال ومواكبة التطورات التنظيمية الحديثة.

وتناولت الدورة التدريبية، التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام، محاور عدة اهتمت بالاتصال المؤسسي وبناء استراتيجية شاملة لإدارة المعلومات، والعلاقات بين المؤسسة والجمهور الداخلي والخارجي لبناء السمعة والصورة الإيجابية للمؤسسة، وتحقيق أهدافها، بما يُكسبها ثقة المتعاملين والشركاء.

وفتحت الدورة المتخصصة الأبواب على المجالات المتخصصة في التواصل المؤسسي، كالصحافة والصحافة الإلكترونية، والإعلام الرقمي، والعلاقات الإعلامية، ومجالات التواصل بين الموظفين، والتواصل في أوقات الأزمات، وغيرها.