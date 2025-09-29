«سفراء بر الوالدين» يُنظم فعالية «وقف خيري» بمشاركة 63 سفيراً

بمناسبة اليوم العالمي للمسنّين نظم برنامج «سفراء بر الوالدين»، المحور الثاني لبرنامج سفراء التوعية، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، فعالية «وقف بر الوالدين»، بالتعاون مع دائرة الأوقاف، وذلك في دار رعاية المسنّين، وشهدت الفعالية مشاركة 63 سفيراً من الأطفال واليافعين الذين تراوح أعمارهم بين ستة و17 عاماً، إلى جانب كبار السن من رواد الدار، بهدف غرس قيمة بر الوالدين في نفوس النشء، والتعريف بمفهوم الوقف وأثره في استدامة الخير وخدمة المجتمع.

وتضمنت الفعالية عرضاً تعريفياً بمفهوم الوقف الخيري (بر الوالدين) لمشاركة سفراء بر الوالدين في جمع الإسهامات لمشروعات «وقف بر الوالدين» حتى نهاية العام، إضافة إلى إتاحة الإسهام الرقمي عبر الرابط المخصص من دائرة الأوقاف لإتاحة المجال أمام الجمهور والراغبين في الإسهام، كما أسهمت «دار عالمكم للنشر» شريك برنامج سفراء بر الوالدين بعرض قصة مستوحاة من وقف بر الوالدين، فيما عبّر كبار السن المشاركون عن سعادتهم بمشاركة الأبناء وتقديرهم.

يذكر أن سفراء بر الوالدين هو المحور الثاني من «سفراء التوعية» الذي انطلق في بداية عام 2024 تحت شعار: «من المجتمع وإلى المجتمع»، استناداً إلى نجاح المحور الأول (سفراء الحياة الرقمية الآمنة)، وأُطلق هذا المحور ليواصل البناء على ما تم تحقيقه من أثر ملموس في تأهيل أطفال المجتمع ونشر التوعية.