أحمد بن محمد يحضر أفراح السويدي والشامسي

حضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم راشد عبيد راشد ناصر السويدي، بمناسبة زفاف نجلها أحمد على كريمة حمد محمد سالم الدويس الشامسي، وذلك بمجلس أم سقيم في دبي.

وهنّأ سموّه العروسين وذويهما متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، راجياً الله عزّ وجلّ أن يجعله زواجاً مباركاً ميموناً ومكللاً بالاستقرار والسعادة.