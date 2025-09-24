جزيرة ياس ومطار زايد الدولي يستقبلان المسافرين السعوديين بتجربة احتفالية مميزة

نظمت "جزيرة ياس" بالتعاون مع "مطار زايد الدولي" تجربة استقبال مميزة للمسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وتألقت صالة الوصول في المطار أجواء احتفالية مميزة، حيث استقبلت شخصيات عالم وارنر براذرز المحبوبة "توم آند جيري"، أولى الرحلات السعودية القادمة إلى العاصمة في مبادرة مميزة لاقت تفاعلاً واسعاً من المسافرين العائلات وصغارهم الذين حظوا باستقبال خاص، وحصلوا على حقائب ترحيبية تضم هدايا مميزة من عالم فيراري، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي.

واحتفت هذه المبادرة باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في أجواء استثنائية عكست مكانة جزيرة ياس أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للضيافة والترفيه، وكمحطة فريدة لخلق ذكريات عائلية لا تنسى.