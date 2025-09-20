«الصحفيين» تختتم المرحلة الأولى من «النخبة في الصحافة التحليلية»

اختتمت جمعية الصحفيين الإماراتية، بالتعاون مع شبكة «ميديا فيرس»، برنامجها التدريبي المتخصص «النخبة في الصحافة التحليلية»، الذي انطلق 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الإعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة.

ويأتي تنظيم البرنامج ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المتقدمة التي ينفذها مركز التدريب الذكي، التابع للجمعية في كل من دبي وأبوظبي، والموجهة إلى المؤسسات العامة والخاصة، في إطار استراتيجية الجمعية الرامية إلى تطوير المهنة الإعلامية، وتعزيز حضورها الريادي.

ونجح البرنامج في استقطاب مجموعة من الكوادر الإعلامية الواعدة، وتميز بتنوع محاوره التي شملت مجالات حيوية عدة، وقدمه رئيس مجلس إدارة شبكة «ميديا فيرس» الإعلامي أحمد الطاهري.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، إلى أن برنامج «النخبة في الصحافة التحليلية» يعد من البرامج التدريبية المتقدمة التي تجمع بين المبادئ الأكاديمية والخبرة العملية، بما يتيح للإعلاميين تطوير مهاراتهم في قراءة المشهد الإعلامي، وتحليل البيانات والمعطيات، وتحويلها إلى قصص ذات قيمة استراتيجية، لاسيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح أحمد الطاهري أن البرنامج يسلط الضوء على الدور المحوري للصحافة التحليلية في المشهد الإعلامي الحديث، باعتبارها أداة رئيسة لفهم القضايا وربط الأحداث بسياقاتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في خدمة المجتمع وصناع القرار.