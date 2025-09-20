«الإمارات اليوم» تحتفل بالذكرى الـ 20 على تأسيسها

احتفلت «الإمارات اليوم» بالذكرى الـ20 على تأسيسها، في احتفالية أقيمت في مقر الجريدة، حضرها الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، محمد الملا، والمدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، ورئيس وحدة الصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، سعود الدربي، والمديرة التنفيذية للموارد البشرية في «دبي للإعلام»، شيخة أحمد، والمديرة التنفيذية لقطاع التسويق والاتصال في «دبي للإعلام»، الدكتورة ميثاء بوحميد، ورئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله، وفريق عمل أسرة «الإمارات اليوم».

وأكملت الصحيفة عامها الـ20 من الريادة والصدقية والشفافية في نقل الخبر، حيث شكلت منذ تأسيسها علامة فارقة في المشهد الصحافي والإعلامي في الدولة، ما مكّنها من تحقيق التميز والاختلاف. ومنذ انطلاقتها في 19 سبتمبر من عام 2005، حرصت الصحيفة على أن تمثل «صوت الشارع»، وأن تعكس المجتمع بكل فئاته. وواكبت الصحيفة التغييرات في المشهد الإعلامي والتحول الرقمي، وتمكنت خلال العام الأخير من تحقيق 900 مليون مشاهدة وحضور، عبر منصاتها الرقمية المختلفة التي تنقل الواقع المحلي والعالمي.