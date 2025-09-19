أحمد بن محمد يحضر أفراح القاسمي

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بمناسبة زفاف نجله الشيخ أحمد بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، على كريمة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في نادي الشارقة للغولف والرماية.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.