مدينة إكسبو دبي تكشف عن موسم الوصل ببرنامج حافل بالفعاليات الترفيهية والاحتفالات الثقافية والمجتمعية

كشفت مدينة إكسبو دبي، قلب مستقبل دبي، عن موسم الوصل 2025-2026، والذي يتضمن عدداً من أشهر فعالياتها التي تلقى اقبالاً جماهيرياً كبيراً كل عام، بالإضافة إلى فعاليات جديدة تنظم للمرة الأولى ضمن الموسم القادم. وينطلق موسم الوصل هذا العام تحت شعار "لكل مناسبة احتفال"، ويستمر من 31 أكتوبر 2025 إلى 2 مايو 2026، ليقدم لزواره باقة مبهرةً من العروض الثقافية والموسيقية والمهرجانات العائلية، تُقام جميعها في ساحة الوصل الشهيرة وتحت قبتها الأيقونية التفاعلية، ما يجعل من كل احتفالية تجربة لا مثيل لها ويعزز من مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات العائلية في الدولة.

ويتضمن برنامج موسم الوصل مجموعة من أبرز الفعاليات الجماهيرية، مثل مدينة الشتاء، وحيّ رمضان، وضيّ دبي، ومهرجانات الحصاد، إلى جانب فعاليات جديدة وهي: مهرجان الكيك الأول من نوعه في المنطقة، ومسابقات راشد ولطيفة الرياضية. كما أطلقت مدينة إكسبو دبي تذاكر موسم الوصل للمرة الأولى، بهدف إتاحة الفرصة لجميع الزوار للاستمتاع بجميع الفعاليات مع الحصول على مزايا حصرية.

ويبرز شعار "لكل مناسبة احتفال" استراتيجية مدينة إكسبو دبي في تنظيم احتفالات مستلهمة من أهم المناسبات المجتمعية التي تحتفي بها الدولة، لتكون بمثابة ملتقى للعائلات من مختلف الجنسيات والثقافات، يجتمعون معا في ساحة الوصل لقضاء أوقات تبقى في الذاكرة ضمن أجواء حافلة بالمرح والسعادة.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي " يمثل موسم الوصل تجسيداً حياً للإبداع والتنوع الثقافي، حيث نعيد إحياء الأجواء الساحرة التي عاشها زوار إكسبو 2020 دبي، ملتقى العالم الذي احتفل بكل الثقافات، ونسعى في موسم الوصل إلى إتاحة الفرصة للآلاف، خاصة الأطفال، الذين لم يتمكنوا من زيارة إكسبو 2020، لخوض تجربة مماثلة تجسد الأجواء الفريدة التي عاشها المشاركون في هذا الحدث الاستثنائي. ننظر إلى موسم الوصل على أنه نقلة نوعية جديدة في استراتيجية مدينة إكسبو دبي لتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للفعاليات العائلية والثقافية في الإمارة، حيث تأتي هذه الخطوة بعد عدة سنوات من التجارب والخبرات المكتسبة، بالإضافة إلى التواصل المستمر مع زوارنا لتحسين تجربتهم في كل زيارة".

وتتضمن أبرز فعاليات موسم الوصل:

• مهرجان الحصاد (31 أكتوبر – 1 نوفمبر؛ 31 يناير؛ 4 أبريل؛ 2 مايو): يعود هذا المهرجان المجتمعي بأربع نسخ موسمية، يقدّم كل منها تجربة مميزة، بدءاً من دورته الأولى المستوحاة من أجواء الخريف، وصولاً إلى النسخة الصيفية التي ستحفل بالمرح والألعاب المائية. سعر التذكرة: 50 درهماً فقط.

• معرض ضيّ دبي الفني (12 – 18 نوفمبر): يعود المعرض الذي حظي بشعبية واسعة ليحتفي بالضوء والإبداع والإرث الفني، ينظم هذا الحدث الفني بشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويقدّم أعمالاً جديدة لمجموعة من الفنانين الإماراتيين من ثلاثة أجيال. الدخول مجاني.

• مهرجان الكيك (28 نوفمبر – 2 ديسمبر): مهرجان عالمي جديد يستمر على مدار خمسة أيام، ويستضيف نخبة من أشهر طهاة المعجنات والحلويات العالميين للاحتفاء بكل ما يتعلق بالكيك وأنواعه. سعر التذكرة: 75 درهماً.

• مدينة الشتاء (6 ديسمبر – 31 ديسمبر): إحدى أشهر فعاليات مدينة إكسبو دبي، والتي أصبحت من أهم الوجهات العائلية في فصل الشتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقطب الحدث أكثر من 250 ألف زائر في العام الماضي، وتتحول خلاله ساحة الوصل إلى مدينة شتوية عملاقة، بكل ما فيها من ألعاب وأنشطة مستوحاة من الموسم. سعر التذكرة: 50 درهماً.

• كارولز باي كاندل لايت (20 – 24 ديسمبر): يعود هذا الحفل المسرحي الموسيقي الشهير بحلة جديدة ومزيد من الأغنيات الشهيرة التي يسعد الجمهور بترديدها والغناء مع الممثلين على المسرح. وقد شهدت نسخة العام الماضي نفاد التذاكر في غضون أيام قليلة من طرحها للبيع. سعر التذكرة: 150 درهماً.

• احتفالات نهاية العام (31 ديسمبر): استمتعوا بعدّين تنازليين لنهاية العام: الأول عند الساعة 21:00 وهو مخصص للأطفال والعائلات، والثاني عند منتصف الليل مع عرضٌ مذهل للألعاب النارية. سعر التذكرة: 150 درهماً.

• حي رمضان 1 – 30 رمضان: عيشوا الأجواء الروحانية للشهر الفضيل في واحدة من أبرز فعاليات إكسبو سيتي دبي وأكثرها شعبية.

سعر التذكرة: ابتداءً من 50 درهم.

• حفلات أوركسترا فردوس (يناير – أبريل): رحلة موسيقية آسرة تقدّمها الأوركسترا النسائية الشهيرة. سعر التذكرة: 75 درهماً.

• الأنشطة الرياضية والصحية (أكتوبر - مايو): من تمارين اليوغا مع شروق الشمس إلى الأنشطة الحيوية الحافلة بالحماس، يقدّم لكم 'موسم الوصل' مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية وأنشطة الصحة والعافية، المصممة للمتعة والنشاط وجمع أفراد المجتمع معاً. سعر التذكرة: 50 درهماً.

تذاكر موسم الوصل

واستجابةً للإقبال المتزايد على فعالياتها واحتفالاتها السنوية، أطلقت مدينة إكسبو دبي تذاكر موسم الوصل للمرة الأولى هذا العام، حيث تتيح هذه التذاكر للزوار عدداً غير محدود من التجارب والزيارات دون الحاجة للشراء المتكرر للتذاكر مع كل فعالية، ما يوفر الوقت والتكاليف، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الحصرية المصممة لتجعل من زيارة موسم الوصل تجربة سهلة وممتعة إلى أقصى حد. ويقدم موسم الوصل نوعين من التذاكر:

• تذكرة موسم الوصل (999 درهماً):

تشمل دخولاً غير محدود لشخص بالغ وطفل واحد إلى معظم الفعاليات المجتمعية، بالإضافة إلى ميّزة المسار السريع على نقاط دخول الفعاليات، وخصومات على المأكولات والمشروبات، وخدمة تنقّل مجانية بالعربات الكهربائية من المواقف المخصصة لحاملي تذاكر موسم الوصل إلى موقع الفعاليات وبالعكس، والعديد من المزايا والعروض المغرية.

• تذكرة كبار الشخصيات VIP (1,899 درهماً):

تشمل دخولاً غير محدود لشخص بالغ وطفل واحد إلى كل الفعاليات المجتمعية، وتتضمن جميع مزايا تذاكر موسم الوصل، إضافةً إلى خدمة صف السيارات، ودخول غير محدود إلى مهرجان الكيك، وتذاكر مجانية للفعاليات الموسيقية كارولز باي كاندل لايت وحفلات أوركسترا فردوس، بالإضافة إلى تجربة إفطار مجانية في فعالية حي رمضان، والعديد من المزايا الحصرية الأخرى.

وينظم موسم الوصل بشراكة استراتيجية مع جدول فعاليات دبي، والشريك الإعلامي الرقمي "دبي بوست"، ليجسّد موسم الوصل التزام مدينة إكسبو دبي بجمع الناس معاً وبناء مجتمع نابض بالحياة من خلال فعاليات تحتفي بالتنوع. كما أن موقع المدينة الاستراتيجي يعزز من كونه وجهة جاذبة للزوار، كونه يتميز بسهولة الدخول والخروج من خلال الطرق الرئيسية السريعة لإمارة دبي، وتوفر آلاف المواقف المجانية للسيارات، إضافة إلى الربط المباشر مع مترو دبي، وكونها مدينة مستدامة ومخصصة للمشاة فقط.

التذاكر متاحة اليوم على موقع Platinumlist.net، المنصة الرسمية لبيع تذاكر موسم الوصل، فيما يحظى الأطفال دون سن الثالثة وأصحاب الهمم مع مرافق واحد لهم دخولاً مجانياً إلى جميع الفعاليات.