تعاون بين مقر المؤثرين و«يوتيوب» لإطلاق «أكاديمية YouTube»

أعلن «مقر المؤثرين»، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، التعاون مع منصة YouTube لإطلاق «أكاديمية YouTube» لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مبادرة تهدف إلى تمكين صناع المحتوى المبدعين في المنطقة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في دعم اقتصاد صناعة المحتوى وتعزيز الشراكات مع كبرى المنصات وشركات التكنولوجيا العالمية.

ومن شأن هذا التعاون أن يرسخ مكانة الإمارات عالمياً في اقتصاد صناعة المحتوى، عبر بناء منظومة مبتكرة لدعم صناع المحتوى، وتطوير مهاراتهم في تحليل البيانات، وتحسين إنتاج المحتوى، وتحقيق دخل مستدام عبر المنصة.

وتقدم «أكاديمية YouTube» الدعم والتدريب لصناع المحتوى المبدعين، وتزويدهم بالأدوات والموارد والخبرات التي تمكنهم من تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح عبر تنسيقات YouTube المتعددة، والوصول لجمهور أكبر على جميع الشاشات من الهاتف إلى التلفاز.

وتسعى الأكاديمية إلى دعم صناع المحتوى الجدد ومساعدتهم على إبراز المحتوى الخاص بهم، وبناء قاعدة جمهور لهم عبر المنصة بما يتجاوز محتوى النصائح التقليدي، ويمنحهم المعرفة العميقة والقابلة للتنفيذ وعلاقات التواصل المباشرة في مجال صناعة المحتوى.

يذكر أن عدد مستخدمي منصة YouTube فوق عمر 18 عاماً وصل إلى 20 مليون مستخدم في المملكة العربية السعودية و7.5 ملايين مستخدم في الإمارات في مايو 2024، ما يسهم في ترسيخ مكانة YouTube كمنصة البث الرائدة ضمن اقتصاد صناعة المحتوى؛ وتعد أكاديمية YouTube جزءاً لا يتجزأ من جهود YouTube المستمرة في دعم صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال جافيد أصلانوف، رئيس YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم مستقبل الترفيه، وحجر الأساس في اقتصاد صناعة المحتوى، مشيراً إلى أن التعاون مع مقر المؤثرين يتيح التوسع في تقديم الدعم لهم، بما يضمن حصول عدد أكبر منهم على الموارد التي تمكنهم من تحويل شغفهم إلى مسار مهني مزدهر طويل الأمد على منصة YouTube. وأضاف «التزامنا لا يقتصر على تطوير أفضل منصة وأفضل البرامج، بل يمتد ليشمل تمكين الجيل التالي من المبدعين وصنّاع المحتوى الذين يرسمون ملامح المستقبل الثقافي للمنطقة».

وقالت نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي، إن التعاون مع YouTube، سيسهم في تمكين صناع المحتوى بالمهارات والخبرات لبناء مجتمع إبداعي، بما يدعم اقتصاد صناعة المحتوى في الدولة والمنطقة، ويعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية للإبداع.

وأضافت الحمادي أن أكاديمية YouTube تشكل برنامجاً تعليمياً متكاملاً، يسهم في تعزيز قدرات المبدعين، وتمكينهم من الاستفادة القصوى من تقنيات التحليل، وأدوات تحقيق الدخل، واستراتيجيات بناء المجتمع الرقمي، ما يضمن لهم مستقبلًا أكثر استقراراً في قطاع يشهد نمواً متسارعاً. ويجسد هذا التعاون التزاماً مشتركاً من مقر المؤثرين وYouTube بدعم صناع المحتوى، وتعزيز أداء الاقتصاد الجديد الذي يشهد نمواً متسارعاً في مختلف أنحاء المنطقة، وتطوير بيئة رقمية محفزة للإبداع والابتكار.

