«الدولي للاتصال الحكومي» يختتم فعالياته بمشاركة 14800 وفد حكومي وأكاديمي وإعلامي من أنحاء العالم

اختتمت، أول من أمس، أعمال الدورة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مركز إكسبو الشارقة، بعد أن استقطبت 14 ألفاً و800 وفد حكومي وأكاديمي وإعلامي على مدى يومين، لتكرّس مكانة الشارقة منصةً عالمية تجمع قادة الحكومات وخبراء الاتصال وصنّاع القرار من أجل مناقشة أولويات جودة الحياة في العالم.

وشهد المنتدى الذي نظَّمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، مشاركة 237 متحدثاً عالمياً، قدّموا خلاصة خبراتهم وأفكارهم من خلال أكثر من 110 فعاليات، توزعت بين 51 جلسة نقاشية، و7 خطابات رئيسة ملهمة، و22 ورشة عمل تطبيقية، إضافة إلى مبادرات تفاعلية وحوارات مفتوحة على 22 منصة صممت لتعزيز المشاركة المجتمعية وصياغة مبادرات مشتركة.

كما شارك في المنتدى أكثر من 30 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً، من مؤسسات حكومية ومنظمات عالمية ومراكز أبحاث وجهات إعلامية وتقنية، ما يعكس أهمية المنتدى كفضاء للتعاون متعدد الأطراف من أجل خدمة قضايا الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وأكد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، في كلمة له أن المنتدى في نسخته الـ14 شكّل نقلة نوعية في تعزيز دور الاتصال كأداة استراتيجية لإدارة التحولات العالمية.

وقال: «جسدت الدورة الـ14 التزام الشارقة دورها الحضاري في خدمة قضايا الإنسان، ورسّخت موقع المنتدى كمنصة عالمية للحوار وبناء الشراكات الدولية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل الاتصال أداة للتنمية المستدامة وصناعة مستقبل أكثر توازناً وعدالة».

وأضاف علاي: «عكس حضور القادة والخبراء في الشارقة، لمناقشة قضايا الأمن الغذائي والصحة والتعليم والاقتصاد الأخضر والاستدامة، إيمان الإمارة بأن جودة الحياة يجب أن تكون البوصلة التي توجه السياسات التنموية، ما يثبت أن الاتصال يتجاوز رسالته المباشرة في توجيه الخطاب الإعلامي، إلى كونه لغة تبعث الثقة، وترسخ الشراكة، وأداة لصياغة حلول مبتكرة للتحديات الإنسانية التي نتشاركها جميعاً».

وكرّم مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، ومدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة علياء بوغانم السويدي، الشركاء الاستراتيجيين والداعمين والرعاة والمتحدثين الرئيسين تقديراً لإسهامهم في إنجاح الدورة.

وشمل التكريم كلاً من: جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، إلى جانب هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبنك الاستثمار.

كما شمل التكريم عدداً من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية التي أسهمت في تنظيم البرامج والورش، وعكست روح التعاون التي يقوم عليها المنتدى.

طارق علاي:

• الدورة الـ14 تؤكد التزام الشارقة خدمة قضايا الإنسان، وجعل جودة الحياة بوصلة التنمية.