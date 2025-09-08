«ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا» يشارك في منتدى «الاتصال الحكومي»

في إطار حرصه على تعزيز دوره المحوري في دعم المشهد العلمي، وتمكين النشء من إتقان معارف ومهارات المستقبل، سجّل مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، حضوراً استثنائياً خلال مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في دورته الـ14 تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة».

وتأتي مشاركة مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا في المنتدى تناغماً مع توجه دولة الإمارات في الاستثمار الأمثل لقدرات الأجيال الناشئة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتجسيداً لتوجهات إمارة الشارقة في بناء بيئة علمية ومعرفية رائدة، وانسجاماً مع رسائل المنتدى التي تؤكد أهمية الاتصال الحكومي في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الوعي بالممارسات المستدامة، وتشجيع الحلول الذكية القادرة على مواجهة التحديات التنموية.

وتتجسد مشاركة المركز في المنتدى، عبر تنظيم مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب منصة إبداعية لعرض مشاريع مبتكرة تركز على الأمن الغذائي والاستدامة.

ويركز المخيم، الذي يمتد ثلاثة أيام وفق نهج احترافي، على توفير تجربة تعليمية متكاملة لليافعين، ممن تراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً، بدءاً بتعلّم أساسيات ومفاهيم الذكاء الاصطناعي، ثم التفكير الإبداعي، مروراً بمرحلة التنفيذ باستخدام أدوات تقنية متقدمة، وصولاً إلى عرض ابتكاراتهم أمام لجنة تحكيم متخصصة، في أجواء تحفّز التعاون والابتكار.