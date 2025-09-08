أكاديمية الإعلام الجديد تطلق الموسم السادس من برنامج «فارس المحتوى»

أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق الموسم السادس من برنامج «فارس المحتوى»، استمراراً للمسيرة الناجحة التي يسجلها البرنامج منذ إطلاقه، حيث شهد في موسمه الخامس تخريج 51 صانع محتوى عربياً، تم اختيارهم من بين أكثر من 1000 طلب مشاركة استقبلتها الأكاديمية، خضع خلالها المنتسبون إلى برنامج تدريبي متخصص استمر خمسة أسابيع، ولأكثر من 80 ساعة تدريبية.

ويترجم برنامج «فارس المحتوى» رؤية أكاديمية الإعلام الجديد، التي دشّنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2020، لدعم المواهب في المنطقة العربية وتمكينها من صناعة محتوى متميز، وهو ما ينعكس إيجابياً على مستوى المحتوى الرقمي العربي.

وسيركز برنامج «فارس المحتوى» في موسمه السادس بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي كأداة لإنشاء المحتوى، وكيفية الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها، بما يساعد المبدعين على تحقيق نقلات نوعية في صناعة المحتوى، وزيادة انتشارهم وقدرتهم على التأثير، وكيفية التوسع المدروس في استخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره مكملاً للإبداع البشري وليس بديلاً عنه.

وكانت برامج صناعة المحتوى الرقمي، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد، قد استقبلت أكثر من 3000 طلب مشاركة، منذ بداية مايو الماضي وحتى الآن، واستقبل برنامج «فارس المحتوى» في نسخته السادسة، عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية الإعلام الجديد، أكثر من 800 طلب مشاركة خلال فترة الحملة الترويجية، التي تم إطلاقها منذ بداية أغسطس الماضي، وتم فحص وتنقيح جميع الطلبات ومقابلة المرشحين النهائيين للانتساب (300 مرشح)، حيث وصل للتصفيات النهائية 150 مرشحاً، وتمت الموافقة على 70 صانع محتوى عربياً، يتلقون تدريباً على كل ما يحتاجونه لتنفيذ أفكارهم وصقل مواهبهم من خلال ورش عمل تفاعلية في مجال كتابة السيناريو والسرد القصصي والتصوير والتحرير وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك في مقر المؤثرين ابتداءً من الأول من سبتمبر الجاري وإلى الثاني من أكتوبر المقبل.

وأكد مدير أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي، أن برنامج «فارس المحتوى» مثّل منذ إطلاقه علامة فارقة في صقل المواهب العربية، وتطوير صناعة المحتوى الهادف القادر على إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات العربية، ودعم التنمية المستدامة، وتقديم الصورة الحقيقية عن إمكانات أبناء المنطقة ومدى انفتاحهم على التجارب المتقدمة في هذا المجال، وجدارتهم بالمساهمة في رسم مشهد جديد للإعلام الرقمي على مستوى العالم.

وقال: «يأتي الموسم السادس من برنامج (فارس المحتوى) بناء على النجاحات التي حققها في مواسمه السابقة على مختلف الصعد، وقد استقطب 8282 طلب مشاركة خلال ستة مواسم، ما يؤكد أهمية هذا البرنامج ودوره الحيوي في الارتقاء بقدرات المبدعين العرب وتطوير صناعة المحتوى في المنطقة والعالم»، مشيراً إلى أهمية البرنامج في تحقيق هدف رئيس، يتمثل في تمكين المنتسبين من الانتقال المنهجي من الهواية إلى عالم الاحتراف الحقيقي في صناعة المحتوى، لما يتيحه للمشاركين من معارف وخبرات وتبادل الآراء مع أبرز المتخصصين العالميين في صناعة المحتوى وخبراء التواصل الاجتماعي.

ويعتبر برنامج «فارس المحتوى» نقلة نوعية في تعزيز حضور المنتسبين على المنصات الرقمية المختلفة، حيث يستقطب البرنامج صناع المحتوى الخبراء في المنصات الرقمية وعدداً كبيراً من المتخصصين في الإعلام الرقمي، ويحظى منتسبو البرنامج بفرص نموذجية للتواصل مع أهم المؤثرين في مجال المحتوى الرقمي، ما يسهم في تطبيق أفكارهم المبتكرة وزيادة انتشارهم وتنمية أعمالهم.

