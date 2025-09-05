«بريدج» تجمع أكثر من 300 شخصية بارزة من الإعلام والفن في القاهرة

ضمن جولتها العالمية التحضيرية لـ«قمة بريدج 2025»، الحدث الأضخم عالمياً في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه، التي تُنظَّم في أبوظبي من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل، جمعت «بريدج» في القاهرة أكثر من 300 شخصية بارزة، من قادة ورواد الإعلام والفنون وصناعة المحتوى، إلى جانب رؤساء تحرير وكبرى شركات الإنتاج والإخراج.

وشكّلت هذه الفعالية محطة استراتيجية لعرض رؤية «بريدج» الهادفة إلى بناء جسر عالمي، يعزّز العمل المشترك في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، ويرتقي بالتواصل الفعّال في أكثر القطاعات تأثيراً في وعي الشعوب وذائقتها، فضلاً عن تسليط الضوء على مسارات القمة المرتقبة في أبوظبي.

وجاءت الأمسية لتؤكد المكانة المحورية لمصر كإحدى أهم العواصم العربية في صناعة الإعلام والفنون، بما تمتلكه من إرث ثقافي راسخ، وشهدت الفعالية حضور حشد من نجوم السينما والدراما والإعلام وصُنّاع المحتوى بكل أطيافه، ومن أبرزهم الفنانة يسرا والإعلامي محمود سعد.

وقال المدير العام للمكتب الوطني للإعلام نائب رئيس «بريدج»، الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي: «منذ اللحظة الأولى لتخطيط قمة بريدج، كانت مصر في الصورة؛ لم تكن خياراً، بل ركيزة أساسية، لا يمكن أن نرسم خريطة التأثير في الإعلام والمحتوى والترفيه دون المرور عبر مصر».

وأكد الكعبي: «قمة بريدج 2025 لن تكون مجرد حدث إعلامي أو محطة عابرة، بل هي منصة عالمية تجمع المبدعين والمستثمرين وصنّاع القرار في فضاء واحد لصناعة القيمة والفرص. في (بريدج) لا نراهن على الانبهار المؤقت، بل على التمكين الدائم، ولا نقدّم حدثاً عابراً، بل رؤية شاملة تعيد وضع الإعلام والمحتوى والترفيه في مكانها الصحيح كركائز للتنمية والثقافة والحضارة، ما نفعله لن يُقاس بالتصفيق، بل بما يتركه من أثر مستمر في بناء الهوية، وتعزيز التعاون العالمي، وتمكين هذه القطاعات كدعائم أساسية لمستقبل الشعوب».

وشهدت الأمسية جلسة حوارية، أدارها الإعلامي المصري محمود سعد، مع الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، لتسلط الضوء على الرؤية الاستراتيجية لـ«بريدج».

كما تناول الحوار الدور المحوري للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في رسم ملامح المستقبل، حيث خُصص لهذا القطاع مسار متكامل ضمن القمة، يضم أبرز الخبراء والشركات العالمية.