«الاتصال الحكومي» يعلن عن 237 متحدثاً في دورته الـ 14

كشف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي عن قائمة المتحدثين المشاركين في دورته الـ14، التي تعقد يومَي 10 و11 سبتمبر 2025، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، حيث تشهد أجندتها أكثر من 110 فعاليات، يشارك فيها 237 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج يركّز على تحويل الاتصال إلى أداة عملية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشراكات المستدامة.

وتتوزع فعاليات المنتدى على خمسة محاور رئيسة تشمل: الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر، وتشمل الأجندة جلسات رئيسة، وحوارات متخصصة، وورشاً تطبيقية، إلى جانب منصات تفاعلية تهدف إلى ترسيخ دور الاتصال في تطوير حلول قابلة للتطبيق، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم مستوى الحياة في المجتمعات.

ومن المتحدثين: الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، وسفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، عبدالناصر جمال الشعالي، وسفيرة إيرلندا لدى دولة الإمارات، أليسون ميلتون، وسفيرة فنلندا لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين، تولا أريولا، وسفير غواتيمالا فوق العادة والمفوض لدى دولة الإمارات، خورخي أرشيلا، وعضو مجلس أمناء جامعة الذيد، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، الدكتور محمد الحمادي، ومدير المكتب الإقليمي لـ«اليونسكو» لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، ورئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية «خان سال خان» ورئيس شؤون الشراكات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والسحابة السيادية في «مايكروسوفت»، شريف توفيق، وغيرهم.