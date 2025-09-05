10 آلاف قطعة نادرة في «عجمان للطوابع والعملات»

أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من معرض عجمان للطوابع والعملات، في فندق باهي قصر عجمان، بحضور مدير عام الدائرة، محمود خليل الهاشمي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين وهواة جمع الطوابع والعملات من داخل الدولة وخارجها.

ويعد المعرض منصة بارزة تجمع بين الثقافة والتاريخ والاقتصاد، مستعرضاً أكثر من 10 آلاف قطعة نادرة من الطوابع البريدية والعملات المعدنية والورقية التي تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسة ملايين درهم، من بينها إصدارات تاريخية استخدمت في الإمارات قبل قيام الاتحاد، وأخرى تؤرخ لأحداث ومحطات بارزة في مسيرة المنطقة ودولها، ويتضمن البرنامج المصاحب ورش عمل متخصصة، ومحاضرات معرفية، ومزاداً علنياً للمقتنيات النادرة، إلى جانب مسابقات مميزة وتكريم لأبرز المجموعات المشاركة.

وقال الهاشمي: «إن تنظيم الدورة الخامسة من المعرض يمثل خطوة متقدمة في مسيرة الإمارة نحو ترسيخ مكانتها وجهة رئيسة للمعارض الثقافية والتراثية في المنطقة، والحدث هو جسر ثقافي يربط بين الأجيال، ويعزز الوعي بتاريخنا الوطني وتراثنا الثري، بما يحمله من مقتنيات نادرة تروي قصة الإمارات، وتوثّق محطاتها المشرقة».

وأضاف: «يجتمع في المعرض خبراء ومقتنون من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الخبرات وإثراء المحتوى الثقافي والسياحي لعجمان، ونحن ملتزمون الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات التي تعزز الهوية الوطنية، وتضع عجمان على خريطة الفعاليات الدولية المميزة».