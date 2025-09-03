«كلباء للفن الصخري».. رحلة بين 400 نقش تاريخي فريد

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية ومتابعة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أعلنت «شروق» إضافة مشروع نوعي جديد في مدينة كلباء إلى محفظة مشاريعها في قطاع «الفنون والثقافة»، هو «مركز كلباء للفن الصخري»، الذي يعد من أكبر وأغنى مواقع النقوش الصخرية في دولة الإمارات، ويمثل نافذة على تاريخ المنطقة، من خلال ما يضمه من نقوش وآثار تعود إلى العصر الحجري الحديث أو ما قبله.

وكشفت شروق أن تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع «مركز كلباء للفن الصخري» تجري حالياً من قبل دائرة الأشغال العامة في الشارقة، بمساحة إجمالية تقارب 3574 متراً مربعاً، في موقع فريد يقع على تل صخري قبالة الساحل مباشرة قرب متنزه الحفية والواجهة المائية في كلباء. ومن المقرر إنجاز الأعمال الإنشائية في الربع الثالث من عام 2026.

وسيضم المركز أكثر من 400 نقش على 150 كتلة صخرية، من بينها رسومات حيوانات تعود إلى العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي والعصر الحديدي، إضافة إلى بيوت حجرية وقبور وتلال أصداف من فترات تمتد حتى القرن الـ19، مع رموز لاحقة ترجع مشاهدها إلى فترات أحدث، مثل ركوب الخيل وصهر النحاس.

وسيحتوي المركز، عند اكتماله، على عروض تفاعلية تعليمية، ومرافق خدمية مثل مقهى ومتجر هدايا، على أن تتولى «شروق» إدارته وتشغيله، بالتعاون مع هيئة الشارقة للآثار بعد الافتتاح لضمان الحفاظ على قيمته التراثية وتقديم تجربة ثقافية متكاملة للزوار.